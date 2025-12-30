Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira
700 lagunetik gorako edukiera duten gaueko aisialdirako zortzi lokal dira dira. Txikienak ikuskatzea udalen ardura da. Besteak beste, Segurtasun saila aztertzen ari da edukiera, ebakuazio-bideak eta suteen aurkako babesa betetzen diren.
Ertzaintzak indartu egin ditu urte amaierako jaiak hartuko dituzten diskoteken eta gaueko aisialdirako aretoen ikuskapenak. Astelehenean hasi zen lokalak ikuskatzen. Helburua da segurtasuna bermatzea eta ikuskizun publikoen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela ziurtatzea ere, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
700 pertsonatik gorako edukiera duten aretoetan ikuskapena Ertzaintzaren ardura da. Zortzi dira EAE osoan: lau Bizkaian eta bina Araban eta Gipuzkoan. Areto txikienak berrikustea udalei dagokie.
Kanpaina honetan, Urtezahar gauari begira, lokalaren segurtasun-baldintzak egiaztatzen ari dira, baita jarduera eta duten lizentzia bat datozen ere. Ebakuazio-bideak, horien seinaleztapen egokia, suteen aurkako babes-sistemen egoera eta eskatzen den osasun-hornidura ere ikuskatzen ari dira.
Halaber, lokalaren ohiko konfigurazioa gaur horretarako bereziki aldatzen duten, piroteknia erabiltzen den, jantzitegia nola kudeatuko duten eta jarduera alda dezaketen beste alderdi batzuk ere kontrolatzen ari dira.
Gainera, Urtezahar gauean, Ertzaintza lokal horietara joango da, edukiera, adingabeen sarbidea, ordutegia eta itxiera ordua kontrolpean mantentzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna ezarri du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez
Hiru hildakoek harreman estua zuten Tenako haranarekin, eta bizitza eta lotura pertsonalak zituzten bertan.
Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen
Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.
Euskal administrazioek eskatu dute dermatosiaren aurkako txertaketa Euskadi osoan egitea, eta ez soilik Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzak negoziazio-bide bat ireki du Ministerioarekin txertaketa-estrategia zehazteko, abeltzaintza-karga handiagoko eremu berriak barne hartuta.
Zer material eraman behar dugu mendira? Nola jokatu elur-jausi baten aurrean?
Elur-jausien arriskuaren aurrean, garrantzitsua da mendira segurtasun-material egokia eramatea: arba gailu batek, pala batek eta zunda batek bizia salba diezagukete. Zuhurtasun handiz jokatu behar da beti, mendiarekiko errespetua inoiz galdu gabe.
Gripe-kasuak % 41,5 jaitsi dira Euskadin azken astean, eta intzidentzia 667,88 kasukoa da 100.000 biztanleko
Gripearen bilakaeraren ondorioz, Osakidetzak ondorioztatu du kanpainaren gailurra igaro dela, baina birusaren bilakaerari "arreta handia" jarri behar zaiola azpimarratu du, batez ere urte amaierako jaiegunekin lotutako interakzio sozialak areagotu direlako.
Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak
Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera. Istripu horretan bertan hiru pertsona hil ziren.
Albiste izango dira: Dolua Irunen Panticosako mendi istripuagatik, etxebizitzari buruzko premiazko neurrien legea eta Chiviteren urte amaierako hitzaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Erregimen itxiko zigorrak ezarri dizkiete bi adin txikikori, Donostian beste adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Bi adin txikiko horiek eta martxoan epaituko dituzten bi heldu adingabe bat labankadaz hiltzen saiatu ziren martxoaren 13an, biktimak horietako baten neska-lagunarekin "ligatzen saiatu" zelako eskolan.
Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”
Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.