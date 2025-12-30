Urte berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira

700 lagunetik gorako edukiera duten gaueko aisialdirako zortzi lokal dira dira. Txikienak ikuskatzea udalen ardura da. Besteak beste, Segurtasun saila aztertzen ari da edukiera, ebakuazio-bideak eta suteen aurkako babesa betetzen diren.

Ertzaintzak diskoteka bat ikuskatu du.
Jai-irudia Urtezahar gauean.
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak indartu egin ditu urte amaierako jaiak hartuko dituzten diskoteken eta gaueko aisialdirako aretoen ikuskapenak. Astelehenean hasi zen lokalak ikuskatzen. Helburua da segurtasuna bermatzea eta ikuskizun publikoen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela ziurtatzea ere, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

700 pertsonatik gorako edukiera duten aretoetan ikuskapena Ertzaintzaren ardura da. Zortzi dira EAE osoan: lau Bizkaian eta bina Araban eta Gipuzkoan. Areto txikienak berrikustea udalei dagokie.

Kanpaina honetan, Urtezahar gauari begira, lokalaren segurtasun-baldintzak egiaztatzen ari dira, baita jarduera eta duten lizentzia bat datozen ere. Ebakuazio-bideak, horien seinaleztapen egokia, suteen aurkako babes-sistemen egoera eta eskatzen den osasun-hornidura ere ikuskatzen ari dira.

Halaber, lokalaren ohiko konfigurazioa gaur horretarako bereziki aldatzen duten, piroteknia erabiltzen den, jantzitegia nola kudeatuko duten eta jarduera alda dezaketen beste alderdi batzuk ere kontrolatzen ari dira.

Gainera, Urtezahar gauean, Ertzaintza lokal horietara joango da, edukiera, adingabeen sarbidea, ordutegia eta itxiera ordua kontrolpean mantentzeko.

Gabonak Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”

Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X