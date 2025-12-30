Las administraciones vascas reclaman que la vacunación frente a la dermatosis se realice en todo Euskadi y no únicamente en Gipuzkoa
El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco mantiene conversaciones con el Ministerio de Luis Planas para ampliar la vacunación por dermatosis a áreas de Euskadi con más carga ganadera y que no se limite solo a Gipuzkoa. Mientras tanto, comenzará a vacunar "de inmediato" a la cabaña bovina del territorio guipuzcoano, que podría alcanzar a unos 45 000 animales.
Según ha informado en un comunicado la Consejería de Amaia Barredo, las administraciones vascas trabajan de manera coordinada para definir "un nuevo ámbito de vacunación que responda a la realidad ganadera del territorio y garantice la protección sanitaria y la sostenibilidad del sector".
En este sentido, Ejecutivo vasco y diputaciones forales defienden que la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta gravemente al ganado bovino, "supone un riesgo sanitario y económico que exige medidas proporcionales y eficaces".
No obstante, consideran que la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "plantea una zonificación que limita la vacunación al Territorio Histórico de Gipuzkoa, dejando fuera Bizkaia y Álava, donde también existen zonas con alta carga ganadera, pastos comunales y de montaña, lo que genera una profunda preocupación por la eficacia de la medida y por sus consecuencias en la economía rural".
Ante esta situación, el Gobierno Vasco trasladó este pasado lunes una carta al ministro Luis Planas, en el que se le solicita la vacunación integral en toda la Comunidad Autónoma. La misiva subraya que la mayor concentración de ganado bovino "se sitúa actualmente en áreas limítrofes a la zona propuesta, y por lo tanto, quedarían fuera de la vacunación restringiendo de forma significativa la eficacia de la medida desde el punto de vista sanitario y epidemiológico".
También destaca "la elevada interconexión de las explotaciones ganaderas vascas, el reducido tamaño del territorio, la continuidad de los espacios de pastoreo entre los tres Territorios Históricos y la existencia de explotaciones con actividad en varios de ellos, factores que hacen ineficaz una zonificación basada en Territorios Históricos".
Asimismo, pone también el acento en la relevancia estratégica de las principales infraestructuras de transporte que atraviesan la Comunidad Autónoma Vasca, como la A-1/E-5, la AP-8 y la A-8, "corredores con un elevado tránsito de animales vivos, vehículos de transporte ganadero y personal técnico, que incrementan el riesgo de introducción y difusión de la enfermedad".
En la reunión del RASVE, celebrada ayer al mediodía, desde el Ministerio se propuso vacunar únicamente en Gipuzkoa, una decisión que "no satisface" a las administraciones vascas ni al sector, "por no adecuarse ni a la realidad productiva del territorio ni al manejo de los animales".
Ante "la insatisfacción" de esta medida, el Gobierno Vasco ha iniciado conversaciones con el Ministerio para alcanzar un acuerdo que contemple "una zonificación más coherente, priorizando las áreas con mayor carga ganadera y pastos comunales, y que permita una estrategia preventiva y sostenible".
"El objetivo es evitar que la enfermedad se extienda y garantizar la viabilidad del sector primario, que constituye un pilar económico y social para Euskadi", afirma el Ejecutivo autonómico. Mientras tanto, ha explicado que la vacunación comenzará en Gipuzkoa "lo antes posible y, en paralelo, se trabajará en una nueva propuesta que amplíe la cobertura de vacunación a nuevas áreas".
Te puede interesar
Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido
Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza, especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y al deporte al aire libre.
La Ertzaintza inspecciona los grandes locales de ocio de cara a Nochevieja
Son 8 locales con un aforo superior a 700 personas. La inspección de los más pequeños es responsabilidad de los ayuntamientos. Entre otros aspectos, Seguridad revisa el cumplimiento del aforo, las vías de evacuación o la protección contra incendios.
Aludes en la montaña: ¿Qué material debemos llevar?¿Cómo actuar ante una avalancha de nieve?
Ante el riesgo de aludes es importante llevar el material de seguridad adecuado: un dispositivo arva, una pala y una sonda, nos pueden salvar la vida. Hay que actuar siempre con mucha prudencia y no perder nunca el respeto a la montaña.
Los casos de gripe en Euskadi descienden un 41,5 % en la última semana y la incidencia se sitúa en 667,88 casos por cada 100 000 habitantes
La evolución de la gripe lleva a Osakidetza a concluir que ya se ha pasado el pico de la campaña, aunque insiste en que se debe prestar la "máxima atención" a la evolución del virus, sobre todo por el incremento de las interacciones sociales relacionadas con las festividades de fin de año.
Dada de alta la ordiziarra herida en el alud de Panticosa
La mujer que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un alud en Panticosa (Huesca), en el que fallecieron tres personas, y que fue trasladada herida leve por hipotermia hasta el hospital San Jorge de Huesca ha sido dada de alta esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.
Será noticia: Duelo en Irun por el accidente de montaña de Panticosa, Ley de medidas urgentes sobre vivienda y discurso de fin de año de Chivite
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Condenados a penas de internamiento en régimen cerrado dos menores involucrados en un intento de asesinato de otro menor en Donostia
Cuatro personas, estos dos menores y otros dos adultos que serán juzgados en marzo, intentaron asesinar a cuchilladas de un menor el pasado 13 de marzo, porque la víctima había "coqueteado" con la novia de uno de ellos durante las clases.
Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".
El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña. ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.
El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos.