Euskal administrazioek eskatu dute dermatosiaren aurkako txertaketa Euskadi osoan egitea, eta ez soilik Gipuzkoan

Eusko Jaurlaritzak negoziazio-bide bat ireki du Ministerioarekin txertaketa-estrategia zehazteko, abeltzaintza-karga handiagoko eremu berriak barne hartuta.

Abeltzaintzako ustiategi baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Euskal administrazioek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako txertaketa Euskadi osoan egitea eskatu diote Espainiako Gobernuari, eta ez soilik Gipuzkoan.

Euskal administrazioek modu koordinatuan lan egiten dute lurraldeko errealitate abeltzainari erantzungo dion eta sektorearen babes sanitarioa eta jasangarritasuna bermatuko dituen txertaketa-esparru berri bat definitzeko, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Dermatosi nodular kutsakorra, behi-aziendari larri eragiten dion gaixotasuna, osasun- eta ekonomia-arrisku handia da, eta neurri proportzional eta eraginkorrak eskatzen ditu. Nekazaritza Ministerioaren hasierako proposamenak txertaketa Gipuzkoara mugatzea planteatzen, Bizkaia eta Araba kanpoan utziz.

Bi lurralde horietan ere abeltzaintza-karga handiko eremuak, larre komunalak eta mendiko larreak daudenez, kezka handia sortzen du neurriaren eraginkortasunak eta landa-ekonomiak izan ditzaketen ondorioei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.

Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak atzo, abenduaren 29an, gutun bat bidali zion Luis Planas ministroari, EAE osoan txertaketa integrala eskatzeko. Gutunean azpimarratzen du behi-aziendaren kontzentrazio handiena gaur egun proposatutako eremuaren mugakide diren guneetan dagoela; beraz, azaldu du gune horiek txertaketatik kanpo geratuko liratekeela, eta horrek nabarmen murriztuko lukeela neurriaren eraginkortasuna ikuspegi sanitario eta epidemiologikotik.

Era berean, euskal ustiategien arteko elkarreragin handia, lurraldearen tamaina txikia, hiru Lurralde Historikoen arteko larre-eremuen jarraitutasuna eta lurralde bat baino gehiagotan jarduten duten ustiategien existentzia azpimarratzen ditu Jaurlaritzak. Hala, faktore horiek guztiak direla eta, deitoratu du administrazio-muga Lurralde Historikoetan oinarritutako zonifikazioa ez dela eraginkorra.

Halaber, azpimarra berezia egin dio Euskal Autonomia Erkidegoa zeharkatzen duten garraio-azpiegitura nagusien garrantzi estrategikoari, hala nola A-1/E-5, AP-8 eta A-8 errepideei. “Animalia bizien, abeltzaintzako garraio- ibilgailuen eta langile teknikoen trafiko handia duten korridoreak dira, eta horrek gaixotasuna sartzeko eta hedatzeko arriskua handitzen du”.

Atzo eguerdian egindako RASVEren bileran, Ministerioak Gipuzkoan soilik txertatzea proposatu zuen. Erabaki horrek ez ditu ez euskal administrazioak ez sektorea asetzen, "ez baitator bat lurraldearen ekoizpen-errealitatearekin ezta animalien kudeaketarekin ere". Neurri horrek sortzen duen desadostasunaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak elkarrizketak hasi ditu Ministerioarekin, zonifikazio koherenteagoa jasoko duen akordio bat lortzeko.

Eusko Jaurlaritzak proposatutako horren bidez, abeltzaintza-karga handiena duten eremuak eta larre komunalak lehenetsiko lirateke, eta prebentziozko eta jasangarria den estrategia bat ahalbidetuko litzateke. “Helburua da gaixotasuna hedatzea saihestea eta lehen sektorearen bideragarritasuna bermatzea, Euskadirentzat zutabe ekonomiko eta sozial garrantzitsua baita”.

Bitartean, txertaketa ahalik eta lasterren hasiko dute Gipuzkoan, eta, aldi berean, txertaketaren estaldura eremu berrietara zabalduko duen proposamen berri batean lanean jarraituko dute.    

