43 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025, seis más que en 2024

En total, 43 personas han fallecido en accidente de tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca en 2025, seis más que en 2024, tras sumar las últimas dos muertes por accidente en Legutio y Hernani al balance provisional presentado este miércoles por la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri.

En general, este año, el índice de mortalidad ha crecido, mientras que la accidentalidad prácticamente se ha mantenido al mismo nivel que en 2024.

Por territorios, Araba y Gipuzkoa han registrado la mortalidad más alta en 2025, con 17 fallecimientos en ambos territorios. En el caso de Araba son 8 más que el año pasado, mientras que en Gipuzkoa son 2 menos. Por su parte, en Bizkaia se ha repetido la cifra del año pasado, con 9 personas fallecidas.

Según el balance Por género, el 79 % de las personas fallecidas fueron hombres (34) y el 21 % mujeres (9).

Asimismo, desciende el número de personas fallecidas en los colectivos vulnerables. En concreto, baja el número de motoristas fallecidos (11 frente a los 15 del año pasado), baja también el de viandantes (5 frente a 6 en 2024) y sube el de ciclistas (3 este año mientras que el año pasado no se registró ninguno).

Si se analizan los datos en perspectiva, se mantiene una tendencia a la baja: desde el año 2003 cuando fallecieron 202 personas, a 2010 cuando hubo 64 fallecimientos, 51 en 2019 y 41 en 2025.

La accidentalidad ha descendido ligeramente, en general, con respecto a 2024. Según los datos provisionales registrados por la Ertzaintza, en 2025 ha habido 7686 accidentes de tráfico en Euskadi (un 0,5 % menos que en 2024) y de ellos, 2447 han sido accidentes con víctimas. Asimismo, 443 personas han resultado heridas graves (un 9 % menos que en 2024).