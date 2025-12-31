TRAFIKO BALANTZEA

41 pertsona hil dira aurten trafiko istripuz Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino lau gehiago

Heriotza kopuruak nabarmen gora egin du Araban (16), zazpi hildako gehiagorekin, aldiz jaitsi egin da Gipuzkoan (16) eta mantendu, berriz, Bizkaian (9). 

IRUN (GIPUZKOA), 26/07/2025.- Vista del peaje fronterizo de Irun (Gipuzkoa) este sábado, en el que la directora de tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, ha hecho un balance del desarrollo hasta ahora de la "operación salida-retorno de verano". EFE/Javier Etxezarreta
Irungo bidesaria. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

