41 pertsona hil dira aurten trafiko istripuz Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino lau gehiago
Heriotza kopuruak nabarmen gora egin du Araban (16), zazpi hildako gehiagorekin, aldiz jaitsi egin da Gipuzkoan (16) eta mantendu, berriz, Bizkaian (9).
Informazioa osatzeko lanean ari gara...
San Silvestre lasterketak: urtea korrika eta festa giroan amaitzeko aukera ezin hobea
Hego Euskal Herriko hiriburuei dagokienez, San Silvestre lasterketa 12:30ean hasiko da Gasteizen, 16:30ean Bilbon eta 16:45ean Iruñean.
Mahatsak zuritu eta luzeka lau zatitan mozteak eztarria trabatzea saihets dezake 5 urtetik beherakoetan
Adituek argi diote ahal den heinean saihestu egin behar dela haur txikiek mahats osoak, fruitu lehorrak edo gozoki gogorrak jatea, eta janez gero, beti heldu bat ondoan dutela egin behar dutela. Gainera, eztarrian geldituz gero nola jokatu azaldu dute.
Hauek izango dira Euskadin 2026an egingo diren epaiketa nagusiak: hilketa matxistak, homizidioak eta Osakidetzako oposizioen ustezko filtrazioak
Hainbat prozesuk interes judiziala izango dute ardatz datorren urte osoan.
Bilbok etiketarik gabeko ibilgailuentzako epea itxiko du gaur Emisio Gutxiko Eremuan
Abenduaren 31tik aurrera, A ingurumen mailako auto gehienak ezin izango dira herriko erdigunera sartu, salbuespen zehatzak izan ezik. Beraz, zer ibilgailuk jarraitu ahal izango dute EGEn sartzen?
Pirotekniaren erabilerari buruzko araudia: debekatuta Donostian eta Iruñean, 15 minutuko baimena Gasteizen eta arduraz jokatzeko deia Bilbon
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta udalek pirotekniari buruzko araudia errespetatzeko eta suziriak eta petardoak erabiltzean kontu handiz ibiltzeko eskatzen die herritarrei.
Eneko Arrastuari azken agurra Irunen
Mendizalearen gorpua atzo gauean heldu zen Irunera. Hil-kapera Arasoko Enalta beilatokian dago, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta hileta-elizkizuna larunbatean izango da, Santa Maria del Juncal elizan.
Eneko Arrastua noiz iritsiko zain daude Irunen, Huescan autopsia lanak amaitu ostean
Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna ezarri du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez.
Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen
Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.
Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira
700 lagunetik gorako edukiera duten gaueko aisialdirako zortzi lokal dira dira. Txikienak ikuskatzea udalen ardura da. Besteak beste, Segurtasun saila aztertzen ari da edukiera, ebakuazio-bideak eta suteen aurkako babesa betetzen diren.