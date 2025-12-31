Hoy, como cada 31 de diciembre, cientos de personas despedirán el año corriendo en las numerosas carreras populares de San Silvestre que se celebran a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria.

En total se celebrarán más de 150 carreras en Hego Euskal Herria: 8 en Álava, 31 en Bizkaia, 45 en Gipuzkoa y 66 en Navarra.

La San Silvestre de Galdakao es la más antigua del Estado español, ya que se celebra desde 1961.

Por otra parte, la San Silvestre de Beasain es una de las más populares que este año cumple su 50 edición.

Habitualmente las carreras de San Silvestre cuentan con un recorrido de unos cinco kilómetros.

Las calles de los principales municipios se llenarán de corredores y corredoras de todas las edades, en una cita que aúna fiesta y deporte.

Carreras de San Silvestre

Getxo: 10:30 horas desde el puente Bizkaia

Vitoria-Gasteiz: 12:30 horas desde el Parking Mendizabala

Eibar: 13:00 horas desde el teatro Coliseo.

San Sebastián: 14:00 horas desde Easo

Santurtzi: 16:00 horas

Bilbao: 16:30 horas desde la plaza Rekalde

Pamplona: 16:45 horas con salida desde la calle Navas de Tolosa

Tudela: 17:00 horas desde la plaza de los Fueros

Barakaldo: 17:00 horas

Llodio: 17:15 horas desde la plaza de Ugarte