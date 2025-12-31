NOCHEVIEJA
Carreras de San Silvestre: fiesta y deporte para despedir el año corriendo

En cuanto a las capitales de Hego Euskal Herria, la carrera popular de San Silvestre arrancará a las 12:30 horas en Vitoria-Gasteiz y a las 14:00 horas en San Sebastián. Por la tarde será el turno de Bilbao (16:30 horas) y Pamplona (16:45 horas).
Carrera popular de San Silvestre 2025
Una carrera popular de San Silvestre. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: San Silvestre lasterketak: urtea korrika eta festa giroan amaitzeko aukera ezin hobea
EITB

EITB

Última actualización

Hoy, como cada 31 de diciembre, cientos de personas despedirán el año corriendo en las numerosas carreras populares de San Silvestre que se celebran a lo largo y ancho de Hego Euskal Herria. 

En total se celebrarán más de 150 carreras en Hego Euskal Herria: 8 en Álava, 31 en Bizkaia, 45 en Gipuzkoa y 66 en Navarra. 

La San Silvestre de Galdakao es la más antigua del Estado español, ya que se celebra desde 1961. 

Por otra parte, la San Silvestre de Beasain es una de las más populares que este año cumple su 50 edición. 

Habitualmente las carreras de San Silvestre cuentan con un recorrido de unos cinco kilómetros. 

Las calles de los principales municipios se llenarán de corredores y corredoras de todas las edades, en una cita que aúna fiesta y deporte. 

Carreras de San Silvestre

Getxo: 10:30 horas desde el puente Bizkaia

Vitoria-Gasteiz: 12:30 horas desde el Parking Mendizabala

Eibar: 13:00 horas desde el teatro Coliseo. 

San Sebastián: 14:00 horas desde Easo

Santurtzi: 16:00 horas

Bilbao: 16:30 horas desde la plaza Rekalde

Pamplona: 16:45 horas con salida desde la calle Navas de Tolosa

Tudela: 17:00 horas desde la plaza de los Fueros  

Barakaldo: 17:00 horas

Llodio: 17:15 horas desde la plaza de Ugarte

