San Silvestre lasterketak: urtea korrika eta festa giroan amaitzeko aukera ezin hobea

Hego Euskal Herriko hiriburuei dagokienez, San Silvestre lasterketa 12:30ean hasiko da Gasteizen, 16:30ean Bilbon eta 16:45ean Iruñean. 

Carrera popular de San Silvestre 2025
San Silvestre lasterketa herrikoia. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Urteko azken eguna izaki, ohi bezala, San Silvestre lasterketak egingo dira Euskal Herriko hamaika hiri eta herritan. 

Guztira, 150 lasterketa baino gehiago izango dira: Araban 8 , Bizkaian 31, Gipuzkoan 45 eta Nafarroan 66. 

Espaniar estatuko zaharrena Galdakaokoa da, 1961ean jokatu zen lehena. 

Ospetsuenen artean Beasaingoa nabarmentzen da. 50. edizioa du aurten eta 400 pertsonak izena eman dute bertan parte hartzeko. 

Normalean 5 kilometro inguruko ibilbidea izaten dute San Silvestre lasterketek, nahiz eta zenbait tokitan luzeagoak ere badiren.

San Silvestre lasterketak

Getxo: 10:30ean Bizkaia zubitik

Gasteiz: 12:30ean Mendizabalako aparkalekutik

Eibar: 13:00etan Coliseo antzokitik

Donostia: 14:00etan Easotik

Santurtzi: 16:00etan

Bilbo: 16:30ean Errekalde plazatik

Iruñea: 16:45ean Navas de Tolosa kaletik

Tutera: 17:00etan Foruen plazatik  

Barakaldo: 17:00etan

Laudio: 17:15ean Ugarte plazatik

