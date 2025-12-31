Estos serán los juicios destacados en Euskadi en el 2026: asesinatos machistas, homicidios y presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza

Los juicios por los crímenes machistas de Maialen, asesinada a puñaladas en Vitoria-Gasteiz en 2023, y de Leonor, tiroteada hace un año en su domicilio de Pasaia, en Gipuzkoa, centrarán el interés judicial en Euskadi en 2026. Otro de los procesos que estará en el centro de atención será la vista por las presuntas filtraciones en la OPE 2016-2017 de Osakidetza.

El asesinato de Maialen, ocurrido el 27 de mayo del 2023 en un apartahotel de la capital alavesa, aún no cuenta con fecha de celebración, pero previsiblemente tendrá lugar en el primer trimestre del año.

Un tribunal del jurado será el encargado de enjuiciar en la Audiencia de Álava al compañero sentimental de esta mujer, quien se encontraba embarazada de gemelos en el momento de un crimen por el que la Fiscalía pide 45 años de cárcel para su presunto asesino.

La vista por el caso de Leonor también tendrá lugar en una fecha aún por concretar del próximo año, pero en la Audiencia de Gipuzkoa.

Al igual que en el de Maialen, un jurado popular juzgará al acusado, su compañero sentimental hasta una semana antes del crimen y que presuntamente le disparó a sangre fría en la cabeza después de haberle dado un tiro en un muslo en presencia de la compañera de piso y la hija de la víctima.

Asimismo, el próximo año también volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el joven relacionado con cinco muertes de hombres en Bilbao, con quienes concertaba citas a través de una aplicación de contactos.

Este ya fue condenado a una pena de 10 años por tentativa de asesinato tras haber intentado matar a un hombre durante una cita sexual en su piso del Casco Viejo y en noviembre le fue confirmada otra condena de 25 años por el asesinato de otro varón mediante la técnica conocida como 'mataleón'.

Además, suma otras condenas por robos y estafas mediante el uso de tarjetas de crédito a sus víctimas y tiene aún otras cuatro causas pendientes por muertes de hombres en similares circunstancias y una más por otro intento de homicidio.

Otro crimen que llegará a juicio en 2026 será el del joven Lukas Aguirre, quien murió apuñalado en San Sebastián la mañana del día de Navidad de 2022. La Fiscalía pide 22 años para el principal acusado de estos hechos, otros 22 para un segundo hombre, al que considera cooperador necesario, ambos en prisión provisional, y tres años para una mujer imputada como encubridora.

En 2026 también serán juzgados dos asuntos relacionados con la seguridad vial. El primero, el próximo febrero, se dirigirá contra un conductor que afronta una petición de 14 años y 2 meses de cárcel acusado de ocasionar la muerte a tres personas al chocar con otro vehículo cuando circulaba en dirección contraria por la carretera N-I a la altura de Legorreta (Gipuzkoa).

El segundo tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, donde una pareja de veinteañeros, Cristian e Izaro, murió en enero del 2024 al ser embestido su coche mientras presenciaban una carrera ilegal. En el banquillo se sentará el conductor que embistió su vehículo, en un juicio que se espera para finales del 2026.

La capital alavesa será además el escenario de la vista contra 14 cabecillas de la banda latina Blood, detenidos en toda España y que serán juzgados por pertenencia a organización criminal, aunque individualmente también serán acusados de otros delitos.

Finalmente, después de que el pasado septiembre la Audiencia de Álava sobreseyera las denuncias contra 17 de los 19 médicos y opositores investigados por las presuntas filtraciones en la OPE 2016-2017 de Osakidetza, los dos restantes, ambos del área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, serán sometidos a un juicio por procedimiento abreviado, el que se utiliza para delitos menos graves con penas de hasta 9 años de prisión.