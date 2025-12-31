Epaitegiak
Hauek izango dira Euskadin 2026an egingo diren epaiketa nagusiak: hilketa matxistak, homizidioak eta Osakidetzako oposizioen ustezko filtrazioak

Hainbat prozesuk interes judiziala izango dute ardatz datorren urte osoan.

Gasteizko epaitegiak, artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2023an Gasteizen labankadaz hil zuten Maialenen eta duela urtebete Pasaian (Gipuzkoa) bere etxean tirokatu zuten Leonorren krimen matxisten epaiketak izango dira 2026an Euskadin interes judiziala piztuko duten prozesuak. Arreta-zentroan egongo den beste prozesuetako bat Osakidetzaren 2016-2017ko EPEko ustezko filtrazioen ikustaldia izango da.

Maialen 2023ko maiatzaren 27an hil zuten, Arabako hiriburuko apartahotel batean. Oraindik ez dago epaiketarako datarik, baina, aurreikuspenen arabera, urteko lehen hiruhilekoan izango da.

Herri-epaimahai batek epaituko du Arabako Auzitegian emakume horren bikotekidea, eta Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatzen du ustezko hiltzailearentzat. Krimenaren unean, emakumea haurdun zegoen, bikiekin.

Leonorren kasuari buruzko bista ere zehazteke dagoen data batean egingo dute, Gipuzkoako Auzitegian. Maialenen kasuan bezala, herri-epaimahai batek epaituko du akusatua, krimena gertatu baino astebete lehenagora arte bere bikotekidea zena, ustez buruan tiro egin ziona, pisukidearen eta biktimaren alabaren aurrean izterrean tiro egin ondoren.

Halaber, datorren urtean akusatuen aulkian eseriko da, berriz ere, Bilbon bost gizon hil zituen gaztea. Kontaktu-aplikazio baten bidez hitzorduak adosten zituen haiekin.

Gizon horri 10 urteko zigorra ezarri zioten jada hilketa-saiakeragatik, Bilboko Zazpikaleetako bere etxebizitzan sexu-hitzordu batean gizon bat hiltzen saiatu ondoren, eta azaroan 25 urteko beste zigor bat berretsi zioten beste gizon bat hiltzeagatik, "mataleon" teknika erabilita.

Horrez gain, biktimei kreditu-txartelak erabiliz egindako lapurretengatik eta iruzurrengatik ezarritako beste zigor batzuk gehitu behar zaizkio, eta beste lau auzi ditu oraindik ebazteke antzeko egoeran zeuden gizonen heriotzengatik eta beste bat beste hilketa saiakera batengatik.

2026an epaiketara iritsiko den beste krimen bat Lukas Aguirre gaztearena izango da. 2022ko Eguberri goizean hil zuten Donostian, labankadaz. Fiskaltzak 22 urteko zigorra eskatu du akusatu nagusiarentzat, 22 urtekoa bigarren gizon batentzat, beharrezko laguntzaile gisa; biak behin-behineko espetxealdian daude, eta hiru urtekoa emakume batentzat, estaltzaile gisa inputatuta.

2026an, bide-segurtasunarekin lotutako bi kasu ere epaituko dituzte. Lehenengoa, datorren otsailean, 14 urte eta 2 hilabeteko espetxe-eskaerari aurre egin behar dion gidari baten aurkakoa da, N-I errepidean, Legorreta parean (Gipuzkoa), beste ibilgailu batekin talka egitean hiru pertsona hiltzea egotzita.

Bigarrena Gasteizen izango da, non hogeitaka urteko bikote bat, Cristian eta Izaro, hil zen 2024ko urtarrilean. Aulkian eseriko da legez kanpoko lasterketa bat ikusten ari zirela haien ibilgailua jo zuen gidaria. Aurreikuspena da 2026 urtearen amaieran egitea epaiketa.

Arabako hiriburuan, gainera, Blood taldeko 14 buruzagiren aurkako bista egingo dute. Talde kriminaleko kide izateagatik epaituko dituzte, baina banaka beste delitu batzuk ere leporatuko dizkiete.

Azkenik, joan den irailean Arabako Auzitegiak Osakidetzaren 2016-2017ko EPEan ustez egindako filtrazioengatik ikertutako 19 mediku eta oposiziogileetatik 17ren aurkako salaketak artxibatu ondoren, gainerako biak, biak Kirurgia Plastiko, Estetiko eta Konpontzailearen arlokoak, prozedura laburtuaren bidez epaituko dituzte, larritasun gutxiagoko delituetarako erabiltzen dena; kasu horietan, espetxe-zigorra 9 urtera artekoa da.

