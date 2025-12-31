NOCHEVIEJA

Normativa sobre el uso de pirotecnia: Prohibido en San Sebastián y Pamplona, 15 minutos de permiso en Vitoria y apelación a la responsabilidad en Bilbao

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos de las capitales de Hego Euskal Herria piden extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos.
pirotécnia valenciana-efe
Pirotecnia valenciana. Foto de archivo: EFE
EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos piden extremar la precaución ante los riesgos de la pirotecnia con motivo de las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. 

En las capitales la consideración es desigual. El Ayuntamiento de San Sebastián recuerda que está prohibido el uso de petardos/bengalas en la vía pública. Además, pide responsabilidad y cautela a la ciudadanía al utilizar material pirotécnico en Nochevieja. 

En Pamplona, el artículo 20 de la ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y protección de espacios públicos, sobre ruidos, prohíbe expresamente "disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización municipal".

En Vitoria-Gasteiz, por su parte, el Ayuntamiento propone un espacio de 15 minutos en los que tolerará al lanzamiento de material pirotécnico, entre las 00:00 y las 00:15 horas del 1 de enero. Pasado ese tiempo, se podrá intervenir policialmente.

Asimismo, pide a la ciudadanía extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos durante la presente campaña de Navidad. 

En Bilbao no hay una normativa específica sobre este asunto, pero el Ayuntamiento desaconseja la manipulación del material pirotécnico y pide extremar la precaución en el uso de cohetes y petardos. 

Un año más, el Consistorio insiste en los riesgos que conlleva la manipulación de este tipo de elementos y apela a la responsabilidad ciudadana ante el grave peligro que pueden suponer para la seguridad personal y la de otras personas, así como para bienes y patrimonio, tanto público como privado.

