Normativa sobre el uso de pirotecnia: Prohibido en San Sebastián y Pamplona, 15 minutos de permiso en Vitoria y apelación a la responsabilidad en Bilbao
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos piden extremar la precaución ante los riesgos de la pirotecnia con motivo de las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo.
En las capitales la consideración es desigual. El Ayuntamiento de San Sebastián recuerda que está prohibido el uso de petardos/bengalas en la vía pública. Además, pide responsabilidad y cautela a la ciudadanía al utilizar material pirotécnico en Nochevieja.
En Pamplona, el artículo 20 de la ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y protección de espacios públicos, sobre ruidos, prohíbe expresamente "disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización municipal".
En Vitoria-Gasteiz, por su parte, el Ayuntamiento propone un espacio de 15 minutos en los que tolerará al lanzamiento de material pirotécnico, entre las 00:00 y las 00:15 horas del 1 de enero. Pasado ese tiempo, se podrá intervenir policialmente.
Asimismo, pide a la ciudadanía extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos durante la presente campaña de Navidad.
En Bilbao no hay una normativa específica sobre este asunto, pero el Ayuntamiento desaconseja la manipulación del material pirotécnico y pide extremar la precaución en el uso de cohetes y petardos.
Un año más, el Consistorio insiste en los riesgos que conlleva la manipulación de este tipo de elementos y apela a la responsabilidad ciudadana ante el grave peligro que pueden suponer para la seguridad personal y la de otras personas, así como para bienes y patrimonio, tanto público como privado.
Te puede interesar
Irun despide a Eneko Arrastua
El cuerpo del montañero irundarra llegó anoche a la localidad guipuzcoana. El velatorio está instalado en el Tanatorio Crematorio Enalta, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y el funeral se celebrará el sábado en la iglesia de Santa María del Juncal.
Irún aguarda la llegada de Eneko Arrastua tras finalizar las labores de autopsia en Huesca
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud.
Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido
Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza, especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y al deporte al aire libre.
La Ertzaintza inspecciona los grandes locales de ocio de cara a Nochevieja
Son 8 locales con un aforo superior a 700 personas. La inspección de los más pequeños es responsabilidad de los ayuntamientos. Entre otros aspectos, Seguridad revisa el cumplimiento del aforo, las vías de evacuación o la protección contra incendios.
Las administraciones vascas reclaman que la vacunación frente a la dermatosis se realice en todo Euskadi y no únicamente en Gipuzkoa
El Gobierno Vasco mantiene una vía de negociación con el Ministerio para definir estrategia de vacunación que incluya nuevas áreas de mayor carga ganadera.
Aludes en la montaña: ¿Qué material debemos llevar?¿Cómo actuar ante una avalancha de nieve?
Ante el riesgo de aludes es importante llevar el material de seguridad adecuado: un dispositivo arva, una pala y una sonda, nos pueden salvar la vida. Hay que actuar siempre con mucha prudencia y no perder nunca el respeto a la montaña.
Los casos de gripe en Euskadi descienden un 41,5 % en la última semana y la incidencia se sitúa en 667,88 casos por cada 100 000 habitantes
La evolución de la gripe lleva a Osakidetza a concluir que ya se ha pasado el pico de la campaña, aunque insiste en que se debe prestar la "máxima atención" a la evolución del virus, sobre todo por el incremento de las interacciones sociales relacionadas con las festividades de fin de año.
Dada de alta la ordiziarra herida en el alud de Panticosa
La mujer que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un alud en Panticosa (Huesca), en el que fallecieron tres personas, y que fue trasladada herida leve por hipotermia hasta el hospital San Jorge de Huesca ha sido dada de alta esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.
Será noticia: Duelo en Irun por el accidente de montaña de Panticosa, Ley de medidas urgentes sobre vivienda y discurso de fin de año de Chivite
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.