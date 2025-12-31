¿Qué debemos hacer y qué no si alguien se atraganta con las uvas de nochevieja?
La Cruz Roja de Euskadi lanza un vídeo formativo y recuerda cómo actuar correctamente ante un atragantamiento durante las comidas navideñas.
Las comidas de Navidad reúnen a familias y amigos alrededor de la mesa, pero también aumentan los sustos. Por eso, Cruz Roja de Euskadi ha lanzado un aviso claro: meter los dedos en la boca o dar golpes en la espalda puede empeorar un atragantamiento.
Para ayudar a la población a actuar correctamente, la organización ha publicado un vídeo formativo gratuito en su canal de YouTube, donde explica de forma sencilla qué hacer ante este tipo de emergencias mientras llega la ayuda especializada, si fuera necesaria.
Según explica Cruz Roja, un atragantamiento ocurre cuando un alimento, líquido u objeto bloquea las vías respiratorias, dificultando o impidiendo la respiración. En estos casos, actuar rápido y de la forma adecuada puede evitar consecuencias graves.
Recomendaciones ante un atragantamiento
- Si la persona puede toser (obstrucción parcial):
- No dar golpes en la espalda.
- No introducir los dedos en la boca.
- Animar a seguir tosiendo y vigilar su evolución.
- Si no puede toser, hablar ni respirar (obstrucción total):
- Actuar de inmediato.
- Dar cinco palmadas firmes en la espalda, entre las escápulas.
- Realizar cinco compresiones abdominales (maniobra de Heimlich).
- Alternar ambas técnicas hasta que el objeto sea expulsado o llegue ayuda.
- Si la persona pierde el conocimiento:
- Ayudarla a tumbarse con cuidado.
- Iniciar maniobras de RCP y pedir ayuda urgente.
Además, desde Cruz Roja subrayan que meter los dedos en la boca o golpear la espalda cuando alguien aún tose, pueden empeorar la situación.
