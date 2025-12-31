Urtezahar gaua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer egin behar dugu eta zer ez Gabon zaharreko afarian norbait mahatsekin trabatzen bada?

Gurutze gorriak gogorarazi du nola jokatu behar den Gabonetako otorduetako larrialdi kasuen aurrean, bideo baten bitartez.

Voluntarios Cruz Roja Europa Press
Gurutze Gorria. Argazkia: EiTB Media.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabonetako bazkariek familiak eta lagunak biltzen dituzte mahaiaren inguruan, baina suertatu daitezkeen larrialdi kasuak ere areagotzen dira. Hori dela eta, honako hau gogorarazi du Euskadiko Gurutze Gorriak: atzamarrak ahoan sartzea edo bizkarrean kolpeak emateak eztarria gehiago trabatzea eragin dezake.

Gomendioak partekatzeko, erakundeak doako prestakuntza-bideo bat argitaratu du YouTubeko bere kanalean. Horretan, Gurutze Gorriak azaltzen du larrialdi kasuen aurrean zer eta nola jokatu behar dugun, beharrezkoa izanez gero.

Gurutze Gorriak azaldu duenez, elikagai, likido edo objektu batek arnasbideak blokeatzen dituenean gertatzen da eztarri-trabatzea, arnasketa zailduz edo eragotziz. Kasu horietan, azkar eta modu egokian jarduteak ondorio larriak saihets ditzake.

Gomendioak

  • Pertsonak eztul egin badezake (buxadura partziala):
    • Bizkarrean kolperik ez eman
    • Ez sartu atzamarrak ahoan
    • Eztul egiten jarraitzera eta eztularen bilakaera zaintzera animatu
  • Eztulik egiten ez badu, hitz egin edo arnasa hartu (erabateko buxadura):
    • Berehala jardun beharra dago
    • Eman bost zaplada irmo bizkarrean, sorbaldako hezurren artean
    • Egin bost konpresio sabelean (Heimlich teknika)
    • Bi teknikak txandakatu objektua kanporatu edo laguntza iritsi arte
  • Pertsonak konortea galtzen badu:
    • Kontuz handi etzaten lagundu
    • Bihotz-biriketako bizkortzea (BBB) maniobra hasI eta premiazko laguntza eskatu

Horrekin batera, Gurutze Gorriak azpimarratu du egoera okertu dezakeela atzamarrak ahoan sartzea edo norbaitek eztul egiten duenean bizkarra jotzea.

Gurutze Gorria Gabonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X