Incendio de varios contenedores en Algorta tras la pirotecnia de Nochevieja
Los bomberos han intervenido esta madrugada en Algorta (Bizkaia) para sofocar un incendio declarado en varios contenedores, presuntamente provocado por el uso de material pirotécnico durante la celebración de Nochevieja.
