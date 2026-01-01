Bizkaia
Incendio de varios contenedores en Algorta tras la pirotecnia de Nochevieja

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hainbat edukiontzik su hartu dute Algortan Urtezahar gaueko pirotekniaren ostean
author image

EITB

Última actualización

Los bomberos han intervenido esta madrugada en Algorta (Bizkaia) para sofocar un incendio declarado en varios contenedores, presuntamente provocado por el uso de material pirotécnico durante la celebración de Nochevieja.

