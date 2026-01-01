Bizkaia
Hainbat edukiontzik su hartu dute Algortan, Gabon Zahar gaueko pirotekniagatik

18:00 - 20:00
Suhiltzaileek Algortan (Bizkaia) esku hartu dute gaur goizaldean, Gabon Zahar gauean material piroteknikoa erabiltzeagatik hainbat edukiontzitan piztutako sutea itzaltzeko.

