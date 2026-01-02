Fallecen tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid

Tres personas han fallecido la madrugada del viernes en el incendio de una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado el servicio de Emergencias, dos de las personas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.

Al parecer, el incendio ha surgido en la tercera planta de edificio, y ha llenado de fuego y humo rápidamente la vivienda. Los cuerpos de las tres personas han sido halladas durante la extinción de las llamas.