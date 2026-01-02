Incendios
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallecen tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.
Incendio en una vivienda de Carabanchel (Madrid). Europa Press
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona hil dira Madrilen, etxebizitza batean piztutako sutean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tres personas han fallecido la madrugada del viernes en el incendio de una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado el servicio de Emergencias, dos de las personas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.

Al parecer, el incendio ha surgido en la tercera planta de edificio, y ha llenado de fuego y humo rápidamente la vivienda. Los cuerpos de las tres personas han sido halladas durante la extinción de las llamas.

Madrid Sociedad Incendios

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X