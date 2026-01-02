Suteak
Hiru pertsona hil dira Madrilen, etxebizitza batean piztutako sutean

Biktimetako bi kea arnasteagatik hil dira, eta hirugarrena erredurengatik.

Hiru pertsona hil dira ostiral goizaldean Madrilgo Carabanchel barrutiko etxebizitza batean izandako sutean.

Larrialdietako zerbitzuak jakinarazi duenez, bi pertsona kea arnasteagatik hil dira, eta hirugarrena erredurengatik.

Antza denez, sutea eraikineko hirugarren solairuan sortu da, eta berehala bete dute suak eta keak etxebizitza. Hiru pertsonen gorpuak sugarrak itzaltzen ari zirela aurkitu dituzte.

