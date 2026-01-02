Un total de 225 familias monoparentales de Euskadi han solicitado acreditarse como tales en el registro habilitado por el Gobierno Vasco, que se abrió este jueves para facilitar el acceso a beneficios y ayudas públicas.

El Departamento vasco de Bienestar ha confirmado este viernes estas cifras y ha recordado que en Euskadi residen alrededor de 21 000 familias monoparentales, de las que cerca del 80 % están encabezadas por mujeres.

El decreto que regula el reconocimiento de estas familias entró en vigor el 1 de enero y permite acreditar esta condición mediante un certificado digital. Una vez obtenido, cada departamento o institución establecerá las ayudas correspondientes en su ámbito de actuación.

Entre los beneficios previstos destacan las ayudas a la conciliación, un 30 % superiores a las de familias biparentales. Además, cuando se actualicen las ayudas a la crianza en el primer trimestre de 2026, las familias monoparentales se equipararán a las numerosas, percibiendo 300 euros mensuales por hijo hasta los 7 años.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática o presencial, y con las aprobadas se elaborará un censo oficial. Para acceder al certificado es necesario cumplir requisitos como la residencia legal y el empadronamiento continuado en Euskadi durante al menos un año, así como la convivencia y dependencia económica de los hijos, que deberán ser menores de 21 años, ampliables a 26 si estudian, o sin límite de edad en casos de discapacidad o dependencia.

