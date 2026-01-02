FAMILIAS MONOPARENTALES
225 familias monoparentales vascas piden acreditarse como tal el primer día del decreto

Alrededor de 21 000 familias monoparentales residen en Euskadi, el 80 % de ellas mujeres.
Euskaraz irakurri:
Un total de 225 familias monoparentales de Euskadi han solicitado acreditarse como tales en el registro habilitado por el Gobierno Vasco, que se abrió este jueves para facilitar el acceso a beneficios y ayudas públicas.

El Departamento vasco de Bienestar ha confirmado este viernes estas cifras y ha recordado que en Euskadi residen alrededor de 21 000 familias monoparentales, de las que cerca del 80 % están encabezadas por mujeres.

El decreto que regula el reconocimiento de estas familias entró en vigor el 1 de enero y permite acreditar esta condición mediante un certificado digital. Una vez obtenido, cada departamento o institución establecerá las ayudas correspondientes en su ámbito de actuación.

Entre los beneficios previstos destacan las ayudas a la conciliación, un 30 % superiores a las de familias biparentales. Además, cuando se actualicen las ayudas a la crianza en el primer trimestre de 2026, las familias monoparentales se equipararán a las numerosas, percibiendo 300 euros mensuales por hijo hasta los 7 años.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática o presencial, y con las aprobadas se elaborará un censo oficial. Para acceder al certificado es necesario cumplir requisitos como la residencia legal y el empadronamiento continuado en Euskadi durante al menos un año, así como la convivencia y dependencia económica de los hijos, que deberán ser menores de 21 años, ampliables a 26 si estudian, o sin límite de edad en casos de discapacidad o dependencia.

Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 en otros países, porque la Convención de Viena sobre Circulación Vial de 1968 establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir con la normativa de su país de matriculación. Aún así, hay que tener en cuenta que la conectividad solo funcionara en el territorio español, por lo que, en caso de avería o accidente, habrá que llamar a los servicios de emergencia locales.
