225 eskaera baino gehiago jaso dituzte lehen egunean, guraso bakarreko familien ziurtagiri ofiziala lortzeko

Guraso bakarreko 21.000 familia inguru bizi dira Euskadin, horietatik % 80 emakumeak.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko guraso bakarreko 225 familiak eskatu dute guraso izateko akreditazioa Eusko Jaurlaritzak prestatutako erregistroan. Erregistro hori ostegun honetan ireki zen, onura eta laguntza publikoak eskuratzea errazteko.

Eusko Jaurlaritzako Ongizate Sailak zifra horiek baieztatu ditu ostiral honetan, eta gogorarazi du Euskadin mota horretako 21.000 familia inguru bizi direla, eta horietatik % 80 inguru emakumeak direla.

Familia horien aitorpena arautzen duen dekretua urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, eta ziurtagiri digital baten bidez egiaztatzeko aukera ematen du. Behin hori lortuta, sail edo erakunde bakoitzak dagozkion laguntzak ezarriko ditu bere jarduera-eremuan.

Aurreikusitako onuren artean, kontziliaziorako laguntzak nabarmentzen dira, bi gurasoko familienak baino % 30 handiagoak. Gainera, 2026ko lehen hiruhilekoan hazkuntzarako laguntzak eguneratzen direnean, guraso bakarreko familiak familia ugariekin parekatuko dira, eta hilean 300 euro jasoko dituzte seme-alaba bakoitzeko 7 urtera arte.

Eskabideak telematikoki edo aurrez aurre aurkez daitezke, eta onartutakoekin errolda ofizial bat egingo dute. Ziurtagiria eskuratzeko, beharrezkoa da legezko bizilekua eta Euskadin gutxienez urtebetez erroldatuta egotea, bai eta seme-alaben bizikidetza eta mendekotasun ekonomikoa ere. Seme-alabek 21 urtetik beherakoak izan beharko dute. Ikasten badute 26ra arte luza daiteke, eta ezintasun- edo mendetasun-kasuetan ez dago adin-mugarik.

EAEko guraso bakarreko familiak ziurtagiri digital baten bidez egiazta daitezke
Umeak Eusko Jaurlaritza Gizartea

