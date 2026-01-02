225 eskaera baino gehiago jaso dituzte lehen egunean, guraso bakarreko familien ziurtagiri ofiziala lortzeko
Euskadiko guraso bakarreko 225 familiak eskatu dute guraso izateko akreditazioa Eusko Jaurlaritzak prestatutako erregistroan. Erregistro hori ostegun honetan ireki zen, onura eta laguntza publikoak eskuratzea errazteko.
Eusko Jaurlaritzako Ongizate Sailak zifra horiek baieztatu ditu ostiral honetan, eta gogorarazi du Euskadin mota horretako 21.000 familia inguru bizi direla, eta horietatik % 80 inguru emakumeak direla.
Familia horien aitorpena arautzen duen dekretua urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean, eta ziurtagiri digital baten bidez egiaztatzeko aukera ematen du. Behin hori lortuta, sail edo erakunde bakoitzak dagozkion laguntzak ezarriko ditu bere jarduera-eremuan.
Aurreikusitako onuren artean, kontziliaziorako laguntzak nabarmentzen dira, bi gurasoko familienak baino % 30 handiagoak. Gainera, 2026ko lehen hiruhilekoan hazkuntzarako laguntzak eguneratzen direnean, guraso bakarreko familiak familia ugariekin parekatuko dira, eta hilean 300 euro jasoko dituzte seme-alaba bakoitzeko 7 urtera arte.
Eskabideak telematikoki edo aurrez aurre aurkez daitezke, eta onartutakoekin errolda ofizial bat egingo dute. Ziurtagiria eskuratzeko, beharrezkoa da legezko bizilekua eta Euskadin gutxienez urtebetez erroldatuta egotea, bai eta seme-alaben bizikidetza eta mendekotasun ekonomikoa ere. Seme-alabek 21 urtetik beherakoak izan beharko dute. Ikasten badute 26ra arte luza daiteke, eta ezintasun- edo mendetasun-kasuetan ez dago adin-mugarik.
Familia-motak
Nolakoak dira familiak Euskadin, gaur egun?
Etxekoen unitateen herena pertsona bakarrekoa da, eta 100.000 baino gehiago guraso bakarrekoak dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?
Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, emakume bat jotzea leporatuta
Agenteek ostegun goizean jaso zuten abisua. Etxean emakumea aurkitu zuten, kolpatu izanaren zantzuekin, eta 48 urteko gizona, eskuak odoletan zituela. Atxilotu egin zuten, lesio-delitu bat egotzita.
Burguera anaiak Legazpiko elizako mantentze-lanez arduratzen dira eta herriko ondare historikoa babesten dute
Paco, Ricardo eta Juan Mari, Legazpiko parrokiaren mantentze-lanetaz arduratzen dira, borondatez. Duela 7 urte hasi ziren jarduera honekin eta ez dute erlijioagatik egiten, herriaren ondarea babesteko eta berreskuratzeko baizik. Egindako lanen artean kuttunena, organoaren funtzionamendua agerian uzten duen erakusleihoa.
Ikerketek genero-indarkeriako testuinguru batean kokatzen dute Fuenmayorgo parrizidioa
Familiako genero-indarkaria gertakari batean, 19 urteko gazte batek ustez bere aita hil zuen arma zuri batekin, abenduaren 31ko arratsaldean. Alarguna VioGén sisteman (Genero Indarkeria Kasuen Jarraipen Integralerako Sistema) agertu zen 2012an.
Magia, karrozak eta gozokiak: honelakoak izango dira Errege Magoen kabalgatak Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean
Meltxor, Gaspar eta Baltasar (ia) prest daude kale nagusiak zeharkatzeko, berariaz prestatutako argi eta kolore ikuskizunekin lagunduta ibilbide osoan zehar.
Bi atxilotu Andoainen lapurtzera sartu ziren etxe bateko jabea itotzen saiatzeagatik
Bi biktimak esnatu egin ziren etxeko atea behin eta berriz jotzen ari zirela ikustean, eta atea irekitzean, beltzez jantzitako ezezagun bat gainera etorri zitzaien.
Gasteizko Udalak 8 orduko TAO tarifa berria ezarriko du gaurtik aurrera
Tiket berria 2. Eremuari aplikatuko zaio, eta zortzi euroan 10:00etatik 20:00etara aparkatzeko aukera emango du, ohiko etenaldiarekin, arratsaldeko ordu bietatik lauetara (TAOrik gabeko tartea).
Osakidetzak uste du gripe kasuek goia jo dutela dagoeneko
Atzemandako kasuek hiru astez jarraian behera egin ondoren, Osakidetzak ez du "gorakada handirik" espero egun hauetarako, Koldo Berganzo Asistentzia Sanitarioko zuzendariak azaldu duenez. Bere ustez, aurten izandako esperientziaren ostean, datozen urteetan txertoguneak martxan jarriko dituzte EAEko hiru lurraldeetan.
Gizon bat atxilotu dute Lezon, eztabaida baten ondoren establezimendu bateko langilea harrapatzen saiatzeagatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ostegun gauerdia pasata deia jaso zuen Ertzaintzak, lokalera joateako eskatuz. Izan ere, gizon bat hiru aldiz saiatu zen establezimenduko langileetako bat autoarekin harrapatzen, lokalaren kanpoaldean. Antza, horren aurretik liskarra izan zuten biek eta langileak bota egin zuen atxilotutako gizona.