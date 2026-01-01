Indarrean sartu da guraso bakarreko familien ziurtagiri digitala EAEn
Ziurtagiri horri esker, guraso bakarreko familiek euskal erakundeen dirulaguntzak eskuratu ahal izango dituzte. Jaurlaritzaren arabera, 21.000 familia inguruk jaso ahal izango dute akreditazio hori, horietatik % 80k emakumeek.
Euskadin bizi diren guraso bakarreko 21.000 familia inguruk gaurtik aurrera egiaztatu dezakete beren izaera, euskal erakundeen dirulaguntzak eskuratzeko aukera emango dien ziurtagiri digital baten bidez.
Horixe da guraso bakarreko familiei buruzko euskal dekretuak eskainitako berritasun nagusia.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, 21.000 familia inguruk jaso ahal izango dute laguntza, % 80 emakumeak , eta gehienak bi pertsona buru dituztenek baino zailtasun handiagoak izango dituzte lana eta familia bateragarri egiteko.
Ziurtagiri digital hori formalizatzen denean, familia bakoitzak lor ditzakeen onurak sail, erakunde edo entitate bakoitzak ezarriko ditu, bere jardun-eremuaren esparruan.
Familia-motak
Nolakoak dira familiak Euskadin, gaur egun?
Etxekoen unitateen herena pertsona bakarrekoa da, eta 100.000 baino gehiago guraso bakarrekoak dira.
Bi familia mota
Dekretuak bi familia mota arautzen ditu, alde batetik guraso bakarreko familiak (guraso bakarra dutenak) eta guraso bakarreko egoeran daudenak.
Bigarren sailkapen horretan, bi guraso dituzten familiak dira, baina, dituzten ezaugarriengatik, guraso bakarreko familiekin parekatzen dira, hala nola gurasoetako bati esleitutako zaintza eta jagoletza, gurasoetako baten etxea uztea edo genero-indarkeria dagoen kasuetan.
Bete beharreko baldintzak
Ziurtagiria eskuratu ahal izateko, zenbait baldintza bete behar dira, dekretuak jasotzen duen bezala. Legezko bizileku eraginkorra frogatu behar da eskabidea aurkezten den unean eta aitorpenak ondorioak dituen bitartean.
Gainera, pertsona horrek Euskadin erroldatuta egon beharko du, etenik gabe, eskaera aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan gutxienez.
Seme-alabek 21 urtetik beherakoak izan behar dute. Adin-muga hori 26 urte bete arte luzatuko da, lanpostu bat lortzeko ikasketa arautuak egiten ari bada.
Seme-alabaren adina edozein dela ere, guraso bakarra dela aitortuko da % 33ko desgaitasuna edo handiagoa, mendekotasun handia, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia badute. Gainera, gurasoarekin bizi eta erroldatuta egon behar dute, eta ekonomikoki haren mende egon behar dute.
