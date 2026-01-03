ÓBITO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Irun acoge el funeral por el montañero Eneko Arrastua, fallecido en Panticosa

Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen
author image

EITB

Última actualización

El irundarra de 48 años falleció el lunes en Panticosa, tras una avalancha de nieve. Multitud de personas, familiares y amigos se ha acercado hasta la iglesia irundarra para dar el último adiós a Arrastua.

Irún Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Baliza V16
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

¿Es obligatoria y funciona la baliza V16 en el extranjero?

Los vehículos matriculados en España pueden utilizar la baliza V16 en otros países, porque la Convención de Viena sobre Circulación Vial de 1968 establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir con la normativa de su país de matriculación. Aún así, hay que tener en cuenta que la conectividad solo funcionara en el territorio español, por lo que, en caso de avería o accidente, habrá que llamar a los servicios de emergencia locales.
legazpi burguera anaiak hermanos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los hermanos Burguera protegen el patrimonio histórico de Legazpi y se encargan del mantenimiento de la iglesia

Paco, Ricardo y Juan Mari trabajan, de manera voluntaria, para poner a punto la parroquia de Legazpi. Comenzaron con esta actividad hace 7 años y no lo hacen por religión, sino en defensa y recuperación del patrimonio de la localidad. Las horas que han invertido son incontables y poner a la vista la maquinaria del órgano es el trabajos más espectacular de los que han realizado. 
Cargar más
Publicidad
X