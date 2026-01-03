HERIOTZA
Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen

Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen
Astelehenean hil zen 48 urteko irundarra, Panticosan, elur-jausi batek harrapatuta. Familia, lagun eta herritar andana bildu da Irungo elizan, Arrastuari azken agurra emateko.

Irun Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Gizartea

