Irun despide este sábado al montañero fallecido en el alud de Panticosa

La localidad guipuzcoana de Irun despedirá este sábado al montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud del pasado lunes en Panticosa (Huesca).



El funeral en memoria de Arrastua, de 48 años y vecino de Irun, tendrá lugar en la iglesia de Santa María del Juncal a las 19:00 horas.



En el fatídico alud de Panticosa perdieron también la vida Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años.



