Irun despide a Eneko Arrastua
Irun dará estos días el último adiós a Eneko Arrastua, de 48 años, fallecido el lunes en el alud registrado en la zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. El cuerpo llegó a la localidad ayer por la noche, tras concluir las labores de autopsia en Huesca.
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha declarado un día de luto en recuerdo de las tres personas que perdieron la vida en el accidente, ocurrido en la ladera oeste del pico Tablato. En el alud fallecieron también Jorge García-Dihinx, pediatra e influencer, y su pareja, Natalia Ramón, vecina de Zaragoza.
Arrastua, vecino de Irun, tenía vivienda en el valle de Tena y mantenía una estrecha vinculación con la zona. Desde el consistorio de Sallent de Gállego han expresado su pesar por lo ocurrido y han trasladado sus condolencias a familiares y allegados. Además, han deseado una pronta recuperación a Lara Ugalde, vecina de Ordizia, herida leve en el suceso.
El velatorio de Eneko Arrastua está instalado hoy en el Tanatorio Crematorio Enalta de Irún, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. El funeral se celebrará el sábado 3 de enero, a las 19:00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María del Juncal de Irun.
Por último, sus allegados han subrayado que próximamente se organizará un homenaje en Irún para recordar su figura y rendir tributo a su trayectoria personal y vital.
