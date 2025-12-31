HILETA
Eneko Arrastuari azken agurra Irunen

Mendizalearen gorpua atzo gauean heldu zen Irunera. Hil-kapera Arasoko Enalta beilatokian dago, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta hileta-elizkizuna larunbatean izango da, Santa Maria del Juncal elizan.

Mendizale fallecido en Panticosa, en el centro.
Eneko Arrastua, erdian, bere lagun eskaleekin batera. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Irunek azken agurra emango dio Eneko Arrastuari, 48 urtekoa, astelehenean hil zena Panticosako bainuetxe inguruan, Huescako Pirinioetan. Gorpua atzo gauean iritsi zen herrira, Huescan autopsia lanak amaitu ondoren.

Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna izendatu du Tablato mendiaren mendebaldeko hegalean izandako istripuan hil ziren hiru pertsonen oroimenez. Elur-jausian Zaragozako Jorge Garcia-Dihinx pediatra eta influencerra eta Natalia Ramon bikotekidea ere hil ziren.

Arrastua irundarra zen baina Tenako bailaran zuen etxebizitza, eta lotura estua zuen inguru horrekin. Sallent de Gallegoko udaletik atsekabea adierazi dute gertatutakoagatik, eta doluminak eman dizkiete senideei eta hurbilekoei. Gainera, zauritu zen beste mendizaleari, Lara Ugalde ordiziarra, hobetzea espero dutela adierazi dute. 

Eneko Arrastuaren hil-kapera gaur jarriko dute Irungo Enalta Errausketa-beilatokian, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. Hileta-elizkizuna urtarrilaren 3an, larunbata, izango da, 19:00etan, Irungo Junkaleko Andre Maria parrokian.

Azkenik, haren gertukoek azpimarratu dute laster omenaldi bat antolatuko dela Irunen, haren figura gogoratzeko eta haren ibilbide pertsonalari gorazarre egiteko.

Mendiko istripuak Irun Gizartea

