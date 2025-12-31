Eneko Arrastuari azken agurra Irunen
Mendizalearen gorpua atzo gauean heldu zen Irunera. Hil-kapera Arasoko Enalta beilatokian dago, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta hileta-elizkizuna larunbatean izango da, Santa Maria del Juncal elizan.
Irunek azken agurra emango dio Eneko Arrastuari, 48 urtekoa, astelehenean hil zena Panticosako bainuetxe inguruan, Huescako Pirinioetan. Gorpua atzo gauean iritsi zen herrira, Huescan autopsia lanak amaitu ondoren.
Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna izendatu du Tablato mendiaren mendebaldeko hegalean izandako istripuan hil ziren hiru pertsonen oroimenez. Elur-jausian Zaragozako Jorge Garcia-Dihinx pediatra eta influencerra eta Natalia Ramon bikotekidea ere hil ziren.
Arrastua irundarra zen baina Tenako bailaran zuen etxebizitza, eta lotura estua zuen inguru horrekin. Sallent de Gallegoko udaletik atsekabea adierazi dute gertatutakoagatik, eta doluminak eman dizkiete senideei eta hurbilekoei. Gainera, zauritu zen beste mendizaleari, Lara Ugalde ordiziarra, hobetzea espero dutela adierazi dute.
Eneko Arrastuaren hil-kapera gaur jarriko dute Irungo Enalta Errausketa-beilatokian, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. Hileta-elizkizuna urtarrilaren 3an, larunbata, izango da, 19:00etan, Irungo Junkaleko Andre Maria parrokian.
Azkenik, haren gertukoek azpimarratu dute laster omenaldi bat antolatuko dela Irunen, haren figura gogoratzeko eta haren ibilbide pertsonalari gorazarre egiteko.
Eneko Arrastua noiz iritsiko zain daude Irunen, Huescan autopsia lanak amaitu ostean
Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna ezarri du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez.
Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen
Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.
Zer material eraman behar dugu mendira? Nola jokatu elur-jausi baten aurrean?
Elur-jausien arriskuaren aurrean, garrantzitsua da mendira segurtasun-material egokia eramatea: arba gailu batek, pala batek eta zunda batek bizia salba diezagukete. Zuhurtasun handiz jokatu behar da beti, mendiarekiko errespetua inoiz galdu gabe.
Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak
Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera. Istripu horretan bertan hiru pertsona hil ziren.
