Elur-jausia Panticosan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen

Eneko Arrastua
18:00 - 20:00
Eneko Arrastua. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.

Mendiko istripuak Irun Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”

Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X