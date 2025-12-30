Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido
Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza, especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y al deporte al aire libre.
Será noticia: Duelo en Irun por el accidente de montaña de Panticosa, Ley de medidas urgentes sobre vivienda y discurso de fin de año de Chivite
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Condenados a penas de internamiento en régimen cerrado dos menores involucrados en un intento de asesinato de otro menor en Donostia
Cuatro personas, estos dos menores y otros dos adultos que serán juzgados en marzo, intentaron asesinar a cuchilladas de un menor el pasado 13 de marzo, porque la víctima había "coqueteado" con la novia de uno de ellos durante las clases.
Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".
El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña. ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.
El alud se ha producido tras la fractura de una placa de nieve
El delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, ha destacado que en la montaña "el riesgo cero no existe", y ha recordado la importancia de salir perfectamente equipado y habiendo consultado todos los riesgos.