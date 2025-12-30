Alud en Panticosa
Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido

Eneko Arrastua
18:00 - 20:00
Eneko Arrastua. Foto: EITB.
Última actualización

Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza,  especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y  al deporte al aire libre.

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".

El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña.  ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.

