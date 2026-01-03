HILETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaur egingo da Irunen Eneko Arrastuaren aldeko hileta-elizkizuna

48 urteko mendizalea joan den astelehenean hil zen Panticosan, elur-jausi batek harrapatuta. 

Eneko Arrastua
Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur egingo da Irunen Eneko Arrastuaren aldeko hilketa-elizkizuna. Junkaleko Andre Mariaren Parrokian izango da meza, 19:00etatik aurrera. 

48 urteko irundarra joan den astelehenean hil zen Panticosan (Huesca), elur-jausi batek harrapatuta

Ezbeharrean, beste bi mendizale ere zendu ziren; Jorge Garcia Dihinx eta  Natalia Roman, 55 eta 36 urteko mendizaleak, hurrenez hurren. 

Eguneko Titularrak Irun Mendiko istripuak Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Baliza V16
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?

Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X