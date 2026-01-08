Euskalgintzaren Kontseilua ha reclamado, en una sesión de trabajo celebrada en el Parlamento de Navarra, "pasos efectivos" para que el proceso de euskaldunización de los adultos sea gratuito en toda Euskal Herria. La organización aboga por impulsar una "euskaldunización y alfabetización masiva" de adultos, ya que considera que es una condición imprescindible para aumentar el uso de la lengua.

Los representantes de Kontseilua Aize Otaño y Joserra Olano han presentado el documento Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena (Propuesta para fomentar en los adultos la necesidad de conocer el euskera), elaborado junto con el sector de los euskaltegis, encargado del aprendizaje en adultos.

Aize Otaño ha destacado que la euskaldunización y alfabetización de adultos debe ser "el eje central del proceso de euskaldunización del pueblo", con el objetivo de que "el euskera sea la lengua predominante en toda Euskal Herria, en todos los ámbitos de la vida".

Y es que, según sus palabras, el conocimiento de los adultos tendrá como consecuencia, entre otras cosas, "el aumento significativo del uso del euskera, el aumento del vasquismo y del conocimiento de la cultura vasca, el aumento del consumo de los productos culturales en euskera, la neutralización de las actitudes contrarias al euskera y la facilitación de las políticas lingüísticas adecuadas".

Kontseilua ha considerado muy importante que la mayoría de la ciudadanía tenga "una competencia lingüística adecuada" y para ello ha considerado necesario "crear, desarrollar e interconectar espacios para el uso cómodo del euskera".

Con la vista puesta en ese objetivo, Kontseilua ha presentado varias propuestas para fomentar el aprendizaje, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a aprender euskera en horario laboral o la aplicación de criterios lingüísticos en los puestos de trabajo.

No obstante, han subrayado especialmente la necesidad de que este proceso de aprendizaje sea gratuito en toda Euskal Herria y han reclamado "pasos efectivos" para poder garantizarlo. Como ejemplo, han relacionado la posibilidad de continuar estudiando de manera gratuita si se llega a una presencialidad mínima en las clases.

Asimismo, han abogado por fomentar la "necesidad de saber euskera" en la sociedad.

Kontseilua también ha reclamado una "política lingüística coordinada, unificada y única" para toda Euskal Herria, para lo que ha propuesto la creación de una "estructura estable" para todo el territorio, una agencia.