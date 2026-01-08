Helduak doan euskaldundu daitezen "urrats eraginkorrak" eskatu ditu Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan
Helduen euskaldutze prozesua erabat doakoa izan dadin “urrats eraginkorrak” eskatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan egindako lan-saio batean. Erakundeak helduen “euskalduntze eta alfabetatzea masibo” bat bultzatzearen alde egin du, hizkuntzaren erabilera handitzeko ezinbestekoa dela iritzita.
Helduei euskalduntzeaz eta alfabetatzeaz arduratzen den sektorearekin batera landu duten 'Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena' dokumentua aurkeztu dute Aize Otañok eta Joserra Olanok.
“Euskal Herri osoan, bizitzaren alor guztietan, euskara nagusi” izatea helburu hartuta, helduen euskalduntze eta alfabetatzeak "herria euskalduntzeko prozesuaren ardatza” izan behar duela azpimarratu du Aize Otañok.
Izan ere, bere hitzetan, helduen ezagutzak ondorio izango ditu, bestea beste, “euskararen erabilera nabarmen areagotzea, euskaltzaletasuna eta euskal kulturaren ezagutza handitzea, eskarazko kultur produktuen kontsumoa haztea, euskararen aurkako jarrerak neutralizatzea eta hizkuntza politika egokiak egitea erraztea”.
Kontseiluak oso garrantzitsutzat jo du herritarren gehiengoak hizkuntzaren “gaitasun egokia” izatea eta horretarako beharrezkotzat jo du “euskara eroso erabiltzeko eremuak sortzea, garatzea eta elkarlotzea”.
Bide horretan, helduek euskara ikasteko hainbat proposamen egin dituzte; tartean, lanorduetan euskara ikasteko eskubidea aitortzea edota hizkuntza-irizpideak aplikatzea.
Baina bereziki azpimarra jarri dute ikasketa prozesu horren doakotasunean, eta bermatu ahal izateko “urrats eraginkorrak” eskatu dituzte, besteak beste, doakotasuna presentzialtasunarekin lotuz. Horrez gainera, “euskara jakitearen beharra” sustatzea ere defendatu dute.
Nafarroako Parlamentuan egindako agerraldian, Euskal Herri osorako “hizkuntza politika koordinatu, bateratu eta bakarra” ere eskatu du Kontseiluak. Horretarako lurralde osorako “egitura egonkor bat”, agentzia bat, sortzea proposatu du.
