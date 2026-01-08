EUSKARA
Helduak doan euskaldundu daitezen "urrats eraginkorrak" eskatu ditu Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan

Euskaltegiekin batera landu duten 'Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena' proposamena aurkeztu du eta helduen “euskalduntze eta alfabetatze masiboa” defendatu du, euskararen erabilera handitzeko ezinbesteko baldintza dela uste baitu.
Euskalgintzaren kontseilua Nafarroako Parlamentuan. Aize Otaño hizketan.
Aitze Otañok eta y Joserra Olanok aurkeztu dute proposamena. Argazkia: Nafarroako Parlamentua.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Helduen euskaldutze prozesua erabat doakoa izan dadin “urrats eraginkorrak” eskatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan egindako lan-saio batean. Erakundeak helduen “euskalduntze eta alfabetatzea masibo” bat bultzatzearen alde egin du, hizkuntzaren erabilera handitzeko ezinbestekoa dela iritzita.

Helduei euskalduntzeaz eta alfabetatzeaz arduratzen den sektorearekin batera landu duten 'Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena' dokumentua aurkeztu dute Aize Otañok eta Joserra Olanok.

“Euskal Herri osoan, bizitzaren alor guztietan, euskara nagusi” izatea helburu hartuta, helduen euskalduntze eta alfabetatzeak "herria euskalduntzeko prozesuaren ardatza” izan behar duela azpimarratu du Aize Otañok.

Izan ere, bere hitzetan, helduen ezagutzak ondorio izango ditu, bestea beste, “euskararen erabilera nabarmen areagotzea, euskaltzaletasuna eta euskal kulturaren ezagutza handitzea, eskarazko kultur produktuen kontsumoa haztea, euskararen aurkako jarrerak neutralizatzea eta hizkuntza politika egokiak egitea erraztea”.

Kontseiluak oso garrantzitsutzat jo du herritarren gehiengoak hizkuntzaren “gaitasun egokia” izatea eta horretarako beharrezkotzat jo du “euskara eroso erabiltzeko eremuak sortzea, garatzea eta elkarlotzea”.

Bide horretan, helduek euskara ikasteko hainbat proposamen egin dituzte; tartean, lanorduetan euskara ikasteko eskubidea aitortzea edota hizkuntza-irizpideak aplikatzea. 

Baina bereziki azpimarra jarri dute ikasketa prozesu horren doakotasunean, eta bermatu ahal izateko “urrats eraginkorrak” eskatu dituzte, besteak beste, doakotasuna presentzialtasunarekin lotuz. Horrez gainera, “euskara jakitearen beharra” sustatzea ere defendatu dute.

Nafarroako Parlamentuan egindako agerraldian, Euskal Herri osorako “hizkuntza politika koordinatu, bateratu eta bakarra” ere eskatu du Kontseiluak. Horretarako lurralde osorako “egitura egonkor bat”, agentzia bat, sortzea proposatu du. 

