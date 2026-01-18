TRIBUNALES
La familia de Kerman recurre al Tribunal Supremo al considerar que la Audiencia de Álava "reduce la gravedad" de su asesinato

En noviembre el agresor fue puesto en libertad provisional y la Audiencia de Álava dictaminó que se celebraría un juicio breve, en contra de la opinión del juzgado de instrucción.
Omenaldia egin diote Gasteizen Kerman Villate gazteari, Mitika diskotekako atezain baten kolpe baten ondorioz hilda
Imagen tomada de un homenaje a la víctima en Vitoria en diciembre.
Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenera jo du Kermanen familiak Arabako Auzitegiak haren hilkeren "larritasuna murrizten" duela iritzita
author image

EITB

Última actualización

La familia de Kerman Villate, el joven gasteiztarra de 31 años que falleció a consecuencia de un golpe propinado por un portero en la sala Mítica de Vitoria-Gasteiz, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el auto de la audiencia de Álava, que dejó en libertad al agresor en noviembre y estableció que el caso se juzgaría en un jucio rápido sin jurado popular, en contra de la opinión del juzgado de instrucción.

La familia considera que este auto reduce la gravedad de los hechos y les niega el derecho a un juicio pleno.

En un comunicado remitido este domingo a los medios de comunicación, la familia ha explicado que la decisión de la Audiencia Provincial se basa en "una interpretación de los hechos alejada de las pruebas objetivas existentes, que apuntan a una gravedad extrema del crimen". 

Por ello, acudirán al Tribunal Supremo para que el juicio se celebre por "homicidio o asesinato" y con todas las garantías.

