Auzitegi Gorenera jo du Kermanen familiak Arabako Auzitegiak haren hilkeren "larritasuna murrizten" duela iritzita

Azaroan behin-behineko askatasuna eman zioten erasotzaileari eta epaiketa labur bat egingo zela ebatzi zuen Arabako Auzitegiak, instrukzio epaitegiaren iritziaren kontra.
Omenaldia egin diote Gasteizen Kerman Villate gazteari, Mitika diskotekako atezain baten kolpe baten ondorioz hilda
Abenduan Gasteizen biktimari egindako omenaldi batetik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Kerman Villate, Gasteizeko Mitika aretoan atezain batek emandako kolpe baten ondorioz hil zen 31 urteko gaztearen familiak helegitea aurkeztu du Auzitegi Gorenean Arabako audientziaren autoaren kontra. Epaitegi honek erasotzailea aske utzi zuen azaroan eta epaiketa labur bat ezarri zuen herri-epaimahairik gabe, instrukzio epaitegiaren iritziaren kontra.

Familiaren ustez, auto horrek gertaeren larritasuna murrizten du eta epaiketa osoa izateko eskubidea ukatzen die.

Igande honetan komunikabideei igorritako ohar batean, familiak azaldu du Arabako Auzitegiaren erabakia "gertakarien interpretazioan" oinarritzen dela, "froga objektiboetatik urrun, krimenaren muturreko larritasuna adierazten baitute horiek.

Horregatik, Auzitegi Gorenera joko dute epaiketa "hilketagatik" eta berme guztiekin egin dadin.

Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiek erakusten dute "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela
Kermanen heriotzagatik espetxeratutako Mitika diskotekako atezaina behin-behinean aske uztea agindu du epaileak
X