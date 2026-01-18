Auzitegi Gorenera jo du Kermanen familiak Arabako Auzitegiak haren hilkeren "larritasuna murrizten" duela iritzita
Kerman Villate, Gasteizeko Mitika aretoan atezain batek emandako kolpe baten ondorioz hil zen 31 urteko gaztearen familiak helegitea aurkeztu du Auzitegi Gorenean Arabako audientziaren autoaren kontra. Epaitegi honek erasotzailea aske utzi zuen azaroan eta epaiketa labur bat ezarri zuen herri-epaimahairik gabe, instrukzio epaitegiaren iritziaren kontra.
Familiaren ustez, auto horrek gertaeren larritasuna murrizten du eta epaiketa osoa izateko eskubidea ukatzen die.
Igande honetan komunikabideei igorritako ohar batean, familiak azaldu du Arabako Auzitegiaren erabakia "gertakarien interpretazioan" oinarritzen dela, "froga objektiboetatik urrun, krimenaren muturreko larritasuna adierazten baitute horiek.
Horregatik, Auzitegi Gorenera joko dute epaiketa "hilketagatik" eta berme guztiekin egin dadin.
