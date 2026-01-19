Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa
Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa. Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.
Te puede interesar
Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
El presidente del Gobierno español ha expresado el apoyo del Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba y ha destacado la unidad institucional en la respuesta a la tragedia.
Qué se sabe y qué está por aclarar sobre el accidente de tren de Córdoba
Apenas han transcurrido unas horas desde que un tren de alta velocidad descarrilara a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz y provocara la salida de vía de un tren de Renfe. Reunimos la información disponible hasta el momento.
¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?
La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).
Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente ferroviario
Según ha explicado el presidente de la compañía, Ávaro Fernández Heredia, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".
Herri Norte rechaza las agresiones sexuales y asegura que colaborará en cualquier investigación
Un comunicado del grupo de aficionados del Athletic llega tras la publicación de testimonios en redes sociales y después de que responsables políticas hayan pedido que se esclarezcan los hechos y se proteja a las víctimas.
Estalla la alegría en la comunidad senegalesa de Bilbao tras ganar la Copa de África
Las calles de San Francisco de Bilbao estallaron en una gran fiesta tras finalizar el partido Senegal-Marruecos. La final concluyó con la alegría de los senegaleses y la decepción de los aficionados de Marruecos.
Al menos 39 personas muertas y 48 hospitalizadas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
Uno de los trenes ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, que también ha salido de la vía. La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida.
Óscar Puente explica que el accidente de Adamuz fue en una recta, el tren era nuevo y la vía renovada: "Es muy raro"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente raro" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días
La operadora ferroviaria ha subrayado la coordinación interinstitucional desde el primer momento y ha agradecido el apoyo recibido por parte de las administraciones y los municipios afectados.