Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa

GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
Begoña Pedrosa. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Euskadik 340 milioi bideratuko ditu 2030era arte LH inklusiboagoa eta enpresarekin konektatuagoa izateko

Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.  Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.

