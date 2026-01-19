Hezkuntza
Euskadik 340 milioi bideratuko ditu 2030era arte Lanbide Heziketa inklusiboagoa eta enpresarekin konektatuagoa izateko

GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Begoña Pedrosa. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Lanbide Heziketako Euskadi 2030 Estrategia bost ardatzen inguruan egituratzen da eta 20 helburu estrategiko eta 37 ekintza ditu. Euskadin, gaur egun, 51.600 ikasle daude izena emanda Lanbide Heziketan, eta matrikulazioa % 33 igo da azken hamar urteetan.

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Lanbide Heziketa Gizartea

