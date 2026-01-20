ACCIDENTE DE TREN
Varios heridos en en un accidente de tren entre Gelida y Sant Sadurní, en Barcelona

Un muro de contención ha caído sobre la vía en la línea 4 de Rodalies y un tren ha chocado en el municipio de Gelida.

rodalies barcelona tren
Imagen de Rodalíes. Foto de archivo.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren de la línea 4 de Rodalies con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat catalana.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

A consecuencia del accidente, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha puesto en alerta el plan Ferrocat.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En este tren, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Barcelona Accidentes de Trenes Sociedad

