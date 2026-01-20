TREN ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hainbat zauritu, Rodaliesetako tren batek Bartzelonan izandako istripuaren ondorioz

Alboko horma bat trenbidearen gainera erori da Rodalieseko R4 linean, eta handik pasatzen ari zen tren batekin talka egin du Gelida udalerrian.

rodalies barcelona tren
Rodalísen irudia. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat pertsona zauritu dira Gelidan (Bartzelona) izandako tren-istripu batean. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodalieseko R4 linean, eta bidaiariak zeramatzan tren bat jo du Babes Zibilak 'X' sare sozialean adierazi duenez.

Hainbat hedabideren arabera, 20 lagun egon daitezke zaurituta, horietako 5 larri.

Ferrocat Planaren aurrealerta fasea aktibatu da trenbidearen tarte horretan. Larrialdi zerbitzuko anbulantziak eta Generalitateko suhiltzaileen 15 dotazio mugitu dituzte.

Bartzelona Trenen Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

San Sebastian martxa hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorrarekin eta Donostiako Orfeoiarekin

Donostiako banderaren igoerak hasiera eman dio aurten 100 urte betetzen dituen danborrada tradizionalari, eta 24 orduko etenik gabeko festa utziko du Gipuzkoako hiriburuan. Donostiarrentzat ezinbesteko hitzorduan, Xabier Anduaga tenorrak San Sebastian martxa interpretatu du. Jon Isaustik, bere aldetik, alkate gisa egin duen lehen igoera izan da. Gaztelubideko danborrada, beste danborrada batzuetako ehun kide baino gehiagorekin batera, Konstituzio plazan bildu da, Donostiako danborrada tradizionalari hasiera emateko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X