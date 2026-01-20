Hainbat zauritu, Rodaliesetako tren batek Bartzelonan izandako istripuaren ondorioz
Alboko horma bat trenbidearen gainera erori da Rodalieseko R4 linean, eta handik pasatzen ari zen tren batekin talka egin du Gelida udalerrian.
Hainbat pertsona zauritu dira Gelidan (Bartzelona) izandako tren-istripu batean. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodalieseko R4 linean, eta bidaiariak zeramatzan tren bat jo du Babes Zibilak 'X' sare sozialean adierazi duenez.
Hainbat hedabideren arabera, 20 lagun egon daitezke zaurituta, horietako 5 larri.
Ferrocat Planaren aurrealerta fasea aktibatu da trenbidearen tarte horretan. Larrialdi zerbitzuko anbulantziak eta Generalitateko suhiltzaileen 15 dotazio mugitu dituzte.
