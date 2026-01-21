"Bilbao colorido" gana el concurso de carteles de carnaval

El Ayuntamiento de Bilbao ya ha dado a conocer el cartel que anunciará los Carnavales de 2026 bajo el nombre "BILBAO COLORIDO". Miguel Perera Gomez ha sido el diseñador del cartel y ganador del concurso. El cartel seleccionado será la imagen oficial de las fiestas y en los Carnavales de Bilbao que se celebrarán del 12 al 17 de febrero.