"Bilbao colorido" gana el concurso de carteles de carnaval

Euskaraz irakurri: "Bilbo koloretsua" izan da inauterietako kartel lehiaketaren irabazle
EITB

El Ayuntamiento de Bilbao ya ha dado a conocer el cartel que anunciará los Carnavales de 2026  bajo el nombre "BILBAO COLORIDO". Miguel Perera Gomez ha sido el diseñador del cartel y ganador del concurso. El cartel seleccionado será la imagen oficial de las fiestas y en los Carnavales de Bilbao que se celebrarán del 12 al 17 de febrero.

