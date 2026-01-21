INAUTERIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Bilbo koloretsua" izan da inauterietako kartel lehiaketaren irabazlea

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak jakitera eman du jada 2026ko Aratusteak iragarriko dituen kartela "BILBO KOLORETSUA" izenpean.  Miguel Perera Gomez izan da kartelaren diseinatzaile eta lehiaketako irabazlea. Hautatutako kartela jaietako irudi ofiziala izango da eta otsailaren 12tik 17ra ospatuko diren Bilboko Aratusteetan.

Inauteriak Bilbo Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X