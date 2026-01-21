"Bilbo koloretsua" izan da inauterietako kartel lehiaketaren irabazlea
Bilboko Udalak jakitera eman du jada 2026ko Aratusteak iragarriko dituen kartela "BILBO KOLORETSUA" izenpean. Miguel Perera Gomez izan da kartelaren diseinatzaile eta lehiaketako irabazlea. Hautatutako kartela jaietako irudi ofiziala izango da eta otsailaren 12tik 17ra ospatuko diren Bilboko Aratusteetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Donostiako itsas pasealekuak itxiko dituzte, olatu denboralearen ondorioz
N-634 errepidea itxita dago, bi noranzkoetan, Getaria parean (Gipuzkoa), asteazken honetako 18:25etik, olatuek talka egiteko arriskuagatik.
Elebitasuna dislexiaren aurrean babes-hesia izan ote daitekeen ikertzen ari da BCBL
Horretarako, senide dislexikoak dituzten eta Haur Hezkuntzako azken urtean dauden haur elebidunen (euskara-gaztelera) bila dabiltza. 'Bibalance' proiektua "paradoxa" horri buruz zerbait argitzeko erronkarekin sortu da, eta ikerketak 5 urte iraungo du.
Barakaldoko bost ataritako bizilagunak konfinatu dituzte, haizeak aldamio bat mugitu duelako
Gainera, zuhaitz bat erori da Campo Volantin pasealekuan, Bilbon, ufada zakarren ondorioz, eta haizeak eraikin bateko hesiaren zati bat apurtu du.
Emakume nafar bat, Adamuzko tren istripuan desagertu direnen artean
Maria Luisa Eugui Madrildik Huelvara zihoan, senide batzuk bisitatzera.
Adinekoak artatzeko eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa inauguratu dute, Aretxabaletan
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako Udalak sustatu dute Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta POBA proiektu pilotua. 70 urtetik gorakoei prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatua eskainiko zaie, eta zerbitzua Euskadiko beste udalerri batzuetara hedatzeko asmoa du.
25 urtez ospitale psikiatriko batean sartuko dute Santutxun bikotekidea hil zuen gizona
Bizkaiko Auzitegiak ezin dio deliturik leporatu 34 urteko gizonari, eta segurtasun-neurriak ezarri ditu, alderdi guztien arteko akordioaren ondoren.
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa geldiarazteko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak Atochako (Madril) kontrol-zentrora egindako dei batean. Bigarren deia hiru eta lau minutuko tartean egin zuen eta bi trenen arteko talka 9 segundo baino gutxiagoan gertatu zen, ez hasieran esan bezala 20 segundoan.
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru alferrik galtzen dira.
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Etxebizitza, Enplegua, Segurtasuna eta Osasuna dira bizkaitarren ustez gaur egungo arazo nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.