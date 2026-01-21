El BCBL investiga si el bilingüismo actúa como barrera protectora contra la dislexia

El centro de investigación Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián ha iniciado un proyecto de investigación, financiado por la Comisión Europea, que tiene el objetivo de analizar el papel del bilingüismo como barrera protectora contra la dislexia.



Estudios preliminares aportan indicios en esta línea ya que una investigación previa en la que participaron menores bilingües de euskera y castellano se comprobó que aquellos que habían estado más expuestos a un entorno bilingüe desde una edad temprana mostraron un mejor rendimiento lector.



Por otro lado, la literatura científica ha encontrado similitudes entre la estructura cerebral de personas bilingües y disléxicas, según ha asegurado este miércoles el centro de investigación donostiarra en un comunicado.



El proyecto 'Bibalance' nace con el reto de arrojar algo de luz sobre esta "paradoja" en una investigación que durará 5 años. Actualmente está en fase de captación de pequeños bilingües de euskera y castellano en último año de Educación Infantil que cuenten con familiares disléxicos, ha precisado la fuente.



"Nuestros datos evidencian que cuando crecemos en un entorno bilingüe y estamos más expuestos desde que somos bebés a idiomas diferentes en un mismo contexto, nuestro cerebro se desarrolla de forma diferente y se observan unas mejores habilidades lectoras. Ahora queremos demostrar que esta exposición también puede contribuir a mitigar el riesgo de desarrollar dislexia", destaca Marie Lallier, profesora Ikerbasque y líder del grupo "Neuroeducación y trastornos del desarrollo" de BCBL.



Los pequeños voluntarios acudirán al centro en tres etapas de aprendizaje: último año de infantil, primer curso y segundo curso de primaria. En cada ciclo, realizarán tres sesiones de pruebas adaptadas a sus particularidades.



Verán películas o escucharán cuentos mientras se registra su señal cerebral mediante las técnicas no invasivas de neuroimagen que dispone el centro en sus laboratorios.



Estas tecnologías, como la magnetoencefalografía, permitirán a los investigadores observar, con una alta resolución temporal, cómo responde el cerebro a los estímulos lingüísticos.