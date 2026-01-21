Elebitasuna dislexiaren aurrean babes-hesia izan ote daitekeen ikertzen ari da BCBL
Horretarako, senide dislexikoak dituzten eta Haur Hezkuntzako azken urtean dauden haur elebidunen (euskara-gaztelera) bila dabiltza. 'Bibalance' proiektua "paradoxa" horri buruz zerbait argitzeko erronkarekin sortu da, eta ikerketak 5 urte iraungo du.
Donostiako Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) ikerketa zentroak ikerketa proiektu bat hasi du, Europako Batzordeak finantzatuta, elebitasunak dislexiaren aurkako babes-hesi gisa izan dezakeen eragina aztertzeko.
Aurretiazko azterlanek eman dizkiete horren zantzuak; izan ere, euskaradun eta gaztelaniadun adingabe elebidunek parte hartu zuten aurretiazko ikerketa batean egiaztatu zen txikitatik ingurune elebidun baten eraginpean egon zirenek gaitasun handiagoz eta errazago aritzen zirela irakurketan.
Bestalde, literatura zientifikoak antzekotasunak aurkitu ditu elebidunen eta dislexikoen burmuineko egituraren artean, Donostiako ikerketa zentroak asteazken honetan ohar batean ziurtatu duenez.
'Bibalance' proiektua "paradoxa" horren gainean azalpenen bat emateko erronkari heltzeko jaio da, eta 5 urte iraungo du ikerketak. Gaur egun, Haur Hezkuntzako azken urtean dauden, elebidunak diren (euskara-gaztelera) eta familiako kide dislexikoak dituzten haurren bila dabiltza.
"Gure datuek agerian uzten dute ingurune elebidun batean hazten garenean eta haur garenetik testuinguru berean hizkuntza batean hizkuntza bat baino gehiagorekin hazten bagara, gure garuna modu desberdinean garatzen dela eta irakurtzeko gaitasun hobeak garatzen direla. Orain, frogatu nahi dugu elebitasun inguru horretan egoteak dislexia garatzeko arriskua arintzen ere lagun dezakeela", nabarmendu du Marie Lallier Ikerbasque irakasle eta BCBLko Neurohezkuntza eta garapenaren nahasmendua lantzen duen taldearen buruak.
Boluntarioak hiru etapatan joango dira ikastetxera: Haur Hezkuntzako azken urtean, Lehen Hezkuntzako lehen mailan eta Lehen Hezkuntzako bigarren mailan. Ziklo bakoitzean, beren berezitasunetara egokitutako hiru proba saio egingo dituzte.
Filmak ikusi edo ipuinak irakurriko dituzte garuneko seinalea erregistratzen duten bitartean, zentroak laborategietan dituen neuroirudiaren teknika ez-inbaditzaileen bidez.
Teknologia horiek (magnetoentzefalografiak, adibidez) aukera emango diete ikertzaileei unean-unean eta bereizmen handiz ikusteko nola erantzuten dien garunak hizkuntza-estimuluei.
