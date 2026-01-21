El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un "enganchón" y pidió parar la circulación

El maquinista del tren de Iryo que sufrió un accidente el pasado domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), avisó de un "enganchón" del tren, según se desprende de la conversación mantenida con la estación madrileña de Atocha, a la que ha sido difundida por eldiario.es.

"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: "Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo". Poco después, le indicaron: "Me dicen por aquí que bajes pantógrafos", a lo que el maquinista replicó: "Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado ahora mismo".

Tras unos instantes, el conductor confirmó la gravedad del incidente: "Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento". Desde la estación contestaron: "Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar".

En ese momento, el maquinista insistió: "Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", a lo que desde control respondieron que "no hay ningún tren llegando".

A continuación, el maquinista informó de la presencia de fuego en el convoy: "Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar. Tengo un coche incendiando", comunicó, antes de pedir auxilio: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren".

La conversación concluye con la confirmación desde Atocha: "Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Vale, vale, venga, recibido".

Este audio revela el momento exacto del descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha.