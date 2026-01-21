Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa gelditzeko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak. Kontrol-zentrotik erantzun zioten: "A, ikusten zaitut. Ados".
Istripua izan zuen Iryoko tren-gidariak Adamuz (Kordoba) parean "krokadura bat" jasan zuela ohartarazi zuen Atochako aginte-zentrora egindako dei batean, eta bigarren komunikazio batean, berriz, ohartarazi zuen trena errailetik atera zela eta ondoko trenbidea inbaditzen ari zela. Hori dela eta, zirkulazioa "lehenbailehen" gelditzeko eskatu zuen.
Cordópolis/eldiario.es-ek argitaratutako audioaren arabera, tren-gidariak Atochako aginte-zentrora egindako lehen dei batean azaldu zuen trena "blokeatuta" zuela eta ezin zela mugitu. Gainera, trenaren egoera "ezagutu" behar zuela gaineratu zuen.
Atochako langileak pantografoak jaisteko eskatzen dio makinistari, katenariatik elektrizitatea hartzen duen trenaren mekanismoa, eta honek erantzuten dio: "Beherago ezin dira egon".
Bigarren telefono-kontaktu batean, tren-gidariak azaldu dio trenbideko trafikoa lehenbailehen gelditu behar dela, eta Atochako pertsonak esan dio "ez dagoela trenik iristen", aipatu hedabidearen arabera.
Jarraian, tren-gidariak jakinarazi zuen sua zegoela konboian: "Sutea ere badut. Kabinatik alde egin behar dut, egiaztatu behar dudalako. Auto bat sutan daukat", esan zuen laguntza eskatu aurretik: "Mesedez, larrialdi-zerbitzuak, suhiltzaileak eta anbulantziak bidali, hainbat pertsona zaurituta daude trenean".
Atocharen baieztapenarekin amaitzen da elkarrizketa: "Ba hemendik jakinaraziko dizut, orain zurekin harremanetan jarriko naiz. Ados".
Audio honek igande honetan, urtarrilak 18, Iryo 6189 tren bat errailetik atera zen une zehatza erakusten du. Tren horretan 300 pertsona inguru zihoazen eta Málaga-Puerta de Atocha ibilbidea egiten ari zen.
