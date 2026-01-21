OSAKIDETZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Lore Bilbao: "Hay aproximadamente 2000 inasistencias al día en Atención Primaria"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista en Radio Euskadi, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado que son unas 500 000 inasistencias al año. En este sentido, ha señalado que en muchos casos no saben por qué esas personas no acuden a las citas. 

Titulares de Hoy Osakidetza Salud Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X