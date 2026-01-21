Lore Bilbao: "Hay aproximadamente 2000 inasistencias al día en Atención Primaria"

El tenor donostiarra Xabier Anduaga ha recibido el Tambor de Oro 2026 de manos del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en el que el regidor ha descrito al galardonado como "un espejo de los jóvenes referentes de las y los donostiarras".