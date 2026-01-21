OSAKIDETZA
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru dira.

Eguneko Titularrak Osakidetza Osasuna Gizartea

