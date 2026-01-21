Será noticia: Grabaciones de la caja negra del Iryo, aviso amarillo por viento y primer centro sociosanitario de Euskadi

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 21 de enero de 2026:

- Grabaciones de la caja negra del Iryo: El maquinista del tren Iryo siniestrado el pasado domingo advirtió de "un enganchón" a la altura de Adamuz (Córdoba) y pidió al centro de mando de Atocha (Madrid) parar el tráfico en las vías "urgentemente", según el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es.

- Aviso amarillo por viento: Activado el aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa ante un episodio de fuertes rachas de viento del sur-suroeste que han alcanzado rachas superiores a los 100 km/h, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El aviso por viento permanecerá activo hasta las 18:00 horas en zonas expuestas y hasta las 15:00 horas, en zonas no expuestas,

- Primer centro sociosanitario de Euskadi: El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de Aretxabaleta, Garikoitz Iturbe, presentan el proyecto piloto POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta) de Osakidetza.