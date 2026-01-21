PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Grabaciones de la caja negra del Iryo, aviso amarillo por viento y primer centro sociosanitario de Euskadi

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
adamuz tren istripua
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 21 de enero de 2026:

Grabaciones de la caja negra del Iryo: El maquinista del tren Iryo siniestrado el pasado domingo advirtió de "un enganchón" a la altura de Adamuz (Córdoba) y pidió al centro de mando de Atocha (Madrid) parar el tráfico en las vías "urgentemente", según el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es. 

Aviso amarillo por viento: Activado el aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa ante un episodio de fuertes rachas de viento del sur-suroeste que han alcanzado rachas superiores a los 100 km/h, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El aviso por viento permanecerá activo hasta las 18:00 horas en zonas expuestas y hasta las 15:00 horas, en zonas no expuestas, 

Primer centro sociosanitario de EuskadiEl consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de Aretxabaleta, Garikoitz Iturbe, presentan el proyecto piloto POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta) de Osakidetza. 

Titulares de Hoy Accidentes de Trenes Andalucia Alertas Meteorológicas Bizkaia Gipuzkoa Osakidetza Salud Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X