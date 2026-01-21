Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Iryo trenaren kutxa beltzen grabazioak: Kordobako Adamuz udalerrian tren istripua izan zuen Iryoko makinistak "urradura" bat zegoela jakinarazi zuen eta trafikoa "lehenbailehen" geratzea eskatu zion Atochako aginte zentroari, Cordopolis/eldiario.es-ek argitaratutako audioen arabera.
Abisu horia haizeagatik: Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan hego-mendebaldeko haize-bolada gogorren ondorioz. 100 km/h-tik gorako haize ufadak neurtu dira hainbat tokitan. Abisu horia 18:00ak arte egongo da indarrean haizeguneetan eta 15:00ak arte, berriz, haizegune ez diren tokietan.
- Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa: Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Garikoitz Iturbe Aretxabaletako alkateak Euskadiko lehen zentro soziosanitarioak aurkeztuko du Aretxabaletan, Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta proiektu pilotua (POBA), hain zuzen ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian
Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz danbor eta upel hotsen ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.
Makinista bat hil da aldirietako tren batek Bartzelonako Gelida herrian izandako istripuan
Gainera, 37 pertsona zauritu dira, horietako bost larri. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodalieseko R4 linean, eta handik pasatzen ari zen tren batek horren kontra talka egin du.
67 urteko gizon bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan
Larrabetzuko Horma Ondo jatetxeko Mikel Bustinza sukaldari ezaguna da hildakoa. Aparkatuta zegoen kamioi baten azpira sartu da autoarekin.
Xabier Anduagak hunkituta jaso du 2026ko Urrezko Danborra
Xabier Anduaga tenor donostiarrak Jon Insausti Donostiako alkatearen eskutik jaso du 2026ko Urrezko Danborra, gaur eguerdian Gipuzkoako hiriburuko udaletxeko osoko bilkuren aretoan egin den ekitaldian. Bertan, Anduaga "donostiarren erreferente diren gazteen ispilu" gisa deskribatu du alkateak.
Mastektomia egin dieten emakume batzuek "presio estetikoak" eraginda erabakitzen dute bularra berreraikitzea
Hori da Emakunderen beka jaso duen ikerketa baten ondorioetako bat. Zehazki, bularreko minbiziaren ondorioz mastektomia egin behar dieten emakumeen aukera kirurgikoen aurrean erabakiak hartzeko prozesua eta kalitatea aztertu ditu.
Makinisten sindikatuak bibrazioak antzeman zituen trenbidean, baina segurtasunean eraginik ez zutela esan dute
Ikerketa independenteak eskatu ditu sindikatuak, eta Adamuzeko ezbeharraren ondoren makinistek izandako jokabide “eredugarria” defendatu du.
Eguzkia, emozioa eta Raimundo Sarriegiren doinuak, haur danborradako protagonistak
Guztira, 4.630 haur dabiltza Donostiako erdiguneko kaleetan, hiriko egun handian. Argoitz Echezortu San Jose Danbor Nagusiak du aurten 45 konpainiak zuzentzeko ardura.
Kordobako tren istripuaren ondoren albiste faltsuak zabaldu dira sareetan
Beste tragedia batzuetan gertatu izan den bezala, hainbat erabiltzailek adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi eta bideoak eta informazio faltsua zabaldu dituzte.
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, San Sebastian eguna eta Trumpen lehen urteurrena presidente gisa
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.