TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

adamuz tren istripua
Tren istripua Adamuzen (Kordoba). Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Iryo trenaren kutxa beltzen grabazioak: Kordobako Adamuz udalerrian tren istripua izan zuen Iryoko makinistak "urradura" bat zegoela jakinarazi zuen eta trafikoa "lehenbailehen" geratzea eskatu zion Atochako aginte zentroari, Cordopolis/eldiario.es-ek argitaratutako audioen arabera. 

 Abisu horia haizeagatik: Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan hego-mendebaldeko haize-bolada gogorren ondorioz. 100 km/h-tik gorako haize ufadak neurtu dira hainbat tokitan. Abisu horia 18:00ak arte egongo da indarrean haizeguneetan eta 15:00ak arte, berriz, haizegune ez diren tokietan. 

Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa: Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Garikoitz Iturbe Aretxabaletako alkateak Euskadiko lehen zentro soziosanitarioak aurkeztuko du Aretxabaletan, Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta proiektu pilotua (POBA), hain zuzen ere. 

