Fallece el conductor de un turismo al colisionar contra un camión en la GI-636
El conductor de un turismo ha fallecido este jueves al colisionar contra un camión en la GI-636, en Irun (Gipuzkoa), a la altura de la entrada a la AP-8, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El accidente se ha producido sobre las 14.00 horas, en el barrio de Ventas, por causas que se están investigando. El conductor del turismo ha quedado atrapado en el interior del vehículo, y tras ser evacuado ha sido trasladado al hospital, donde finalmente ha fallecido.
El conductor del camión también ha resultado herido, y ha sido trasladado al hospital.
La GI-636, a la altura de Irun permanece cortada en sentido Errenteria, y se están generando retenciones de hasta 3 kilómetros.
