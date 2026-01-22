GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto baten gidaria hil da GI-636 errepidean, kamioi baten aurka talka eginda

Istripua 14:00ak aldera jazo da, Bentak auzoan. Kamioilaria ere zauritu da, eta ospitalera eraman dute. Auto-ilarak sortzen ari dira Errenteriarako noranzkoan.

Istripua Gaintxurizketan
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Auto baten gidaria hil da ostegun honetan GI-636 errepidean, Irunen, AP-8ko sarreran, kamioi baten aurka talka eginda, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 14:00ak aldera jazo da, Bentak auzoan, eta arrazoiak oraindik ez dira argitu. Autoaren gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta ospitalera eraman behar izan dute. Azkenean, hil egin da.

Kamioiaren gidaria ere zauritu da, eta ospitalera eraman dute.

GI-636 errepidea, Irun parean, itxita dago Errenteriako noranzkoan, eta 3 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.

Irun Gipuzkoa Errenteria Euskal Autonomia Erkidegoa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X