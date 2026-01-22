Levantado el confinamiento de los vecinos confinados en Barakaldo tras descolgarse un andamio por el viento
El viento sur causó este miércoles varias incidencias en diferentes puntos de Euskal Herria, entre ellos, en Barakaldo, donde un andamio de una fachada se descolgó y por seguridad, los vecinos de 6 portales de la calle Landaburu tuvieron que confinarse. Este jueves por la mañana el Ayuntamiento de Barakaldo ha dado por concluido el confinamiento de los vecinos afectados.
Fuentes municipales han recomendado que aquellos vecinos que quieran salir del portal, principalmente los del número 9 que es donde se sitúa el andamio, avisen a uno de los agentes presentes en el lugar para realizar la salida "con las medidas de seguridad adecuadas". El andamio, por su parte, será desmontado durante la mañana de este jueves.
El incidente se produjo alrededor del mediodía de este pasado miércoles en la calle Landaburu del municipio vizcaíno. El fuerte viento impactó contra el andamio, que se desplazó y, aunque estaba amarrado en la fachada, quedó torcido sobre uno de sus costados. Como consecuencia, los vecinos de 6 portales quedaron confinados.
El desmontaje del andamio se realizará este jueves por la mañana. Por su parte, los comercios ubicados entre los número 5 al 11 permanecían cerrados a primera hora de esta mañana y se verá a lo largo del día si abre alguno de ellos.
Tras lo ocurrido, se reforzó el andamio con una estructura de andamio por su interior y se ordenó a los vecinos de los números 3, 5, 7, 9 y 11 que permanecieran confinados en su domicilio hasta nuevo aviso. Solo podían abandonar sus casas, si necesitan hacerlo, tras llamar a la Policía municipal, que les acompañaba en la salida.
Por otra parte, el área de Seguridad Ciudadana ha informado de que se ha restablecido el tráfico en la entrada Barakaldo por calle La Florida.
