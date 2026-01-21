Confinados los vecinos de cinco portales de Barakaldo por la inestabilidad de un andamio desplazado por el viento
Las fuertes rachas de viento este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa están causando diferentes incidencias, como la caída de árboles o problemas en el aeropuerto de Bilbao. En Barakaldo, por ejemplo, los vecinos de cinco portales de la calle Landaburu de permanecen confinados en sus domicilios ante la inestabilidad de un andamio colocado en la fachada, que ha sido desplazado por las fuerte rachas de viento.
Según han informado fuentes municipales, el incidente se ha producido al mediodía de este miércoles, cuando el fuerte viento ha impactado contra el andamio. Aunque está amarrado en la fachada, el andamio ha quedado torcido sobre uno de sus costados.
Hasta el lugar se han desplazado lugar el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, y efectivos de la Policía Municipal, que han ordenado a los vecinos de los números 3, 5, 7, 9 y 11 que permanezcan en su domicilio hasta nuevo aviso. Solo podrán abandonar sus casas, si necesitan hacerlo, tras llamar a la Policía municipal, que les acompañará en la salida.
Además, fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han confirmado que, sobre las 11:00 horas, un árbol se ha caído en el Campo Volantín, a la altura de la rotonda Hermanos Aguirre. El accidente no ha causado heridos pero el árbol, que ha sido retirado por los Bomberos, ha roto parte de la valla de un edificio en esa calle sobre la que ha caído.
