Barakaldoko bost ataritako bizilagunak konfinatu dituzte, haizeak aldamio bat mugitu duelako
Gainera, zuhaitz bat erori da Campo Volantin pasealekuan, Bilbon, ufada zakarren ondorioz, eta haizeak eraikin bateko hesiaren zati bat apurtu du.
Haize-bolada bortitzak izan dira asteazken goizean Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat txokotan, eta gorabehera ugari eragin ditu, zuhaitzak erori dira eta hegazkinek arazoak izan dituzte Bilboko aireportuan lur hartzeko, esaterako. Barakaldon, Landaburu kaleko bost ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta daude, fatxadan dagoen aldamio bat ezegonkor baitago, haize-bolada bortitzek mugitu egin dutelako.
Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, gertakaria eguerdian izan da; haizeak aldamioa mugitu du, eta fatxadan bermatuta dagoen arren, egituraren albo bat okertuta dago.
Angel Madrazo Herritarren Segurtasunerako zinegotzia eta udaltzainak bertaratu dira, eta 3, 5, 7, 9 eta 11 zenbakietako bizilagunei etxean geratzeko agindu diete, abisuen zain. Beharrezkoa bada soilik atera ahalko dira bizilagunak etxetik, eta betiere Udaltzaingoaren laguntzaz.
Barakaldon gertatutakoaz gain, Bilbon goizeko hamaikak aldera zuhaitz bat erori da Campo Volantinen, Udaleko iturriek baieztatu dutenez. Istripuan ez da inor zauritu, baina eraikin bateko hesiaren zati bat hautsi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Elebitasuna dislexiaren aurrean babes-hesia izan ote daitekeen ikertzen ari da BCBL
Horretarako, senide dislexikoak dituzten eta Haur Hezkuntzako azken urtean dauden haur elebidunen (euskara-gaztelera) bila dabiltza. 'Bibalance' proiektua "paradoxa" horri buruz zerbait argitzeko erronkarekin sortu da, eta ikerketak 5 urte iraungo du.
Emakume nafar bat, Adamuzko tren istripuan desagertu direnen artean
Maria Luisa Eugui Madrildik Huelvara zihoan, senide batzuk bisitatzera.
Adinekoak artatzeko eredu aitzindaria duen Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa inauguratu dute, Aretxabaletan
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aretxabaletako Udalak sustatu dute Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta POBA proiektu pilotua. 70 urtetik gorakoei prebentzioa, koordinazioa eta arreta pertsonalizatua eskainiko zaie, eta zerbitzua Euskadiko beste udalerri batzuetara hedatzeko asmoa du.
25 urtez ospitale psikiatriko batean sartuko dute Santutxun bikotekidea hil zuen gizona
Bizkaiko Auzitegiak ezin dio deliturik leporatu 34 urteko gizonari, eta segurtasun-neurriak ezarri ditu, alderdi guztien arteko akordioaren ondoren.
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa geldiarazteko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak Atochako (Madril) kontrol-zentrora egindako dei batean. Bigarren deia hiru eta lau minutuko tartean egin zuen eta bi trenen arteko talka 9 segundo baino gutxiagoan gertatu zen, ez hasieran esan bezala 20 segundoan.
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru alferrik galtzen dira.
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Etxebizitza, Enplegua, Segurtasuna eta Osasuna dira bizkaitarren ustez gaur egungo arazo nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.
Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean
Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzearen arduradunei, eta galdegin dute ez dadila Kataluniako zerbitzua zirkulaziorako ireki segurtasun-berme nahikorik gabe.
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.